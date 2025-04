Litha Espresso, le café éco-engagé qui veut révolutionner l’entreprise

À l’occasion de la Journée de la Terre, célébrée chaque année le 22 avril, la pression monte sur les entreprises pour qu’elles prouvent leur engagement envers la planète. Dans la filière café, où la transformation industrielle et l’empreinte carbone rivalisent de discrétion, Litha Espresso se distingue par une stratégie affichée de responsabilité sociétale. Mais que cache cette façade d’« éco-torréfacteur » ? Focus sur une entreprise française qui veut concilier goût, impact et promesses vertes.

Un café d’entreprise éco-conçu : le pari osé de Litha Espresso

Il faut croire que même une pause-café peut prétendre à la vertu. Fondée en 2019 à Rodez par Léo Delhon, Litha Espresso a rapidement imposé son style : artisanat, exigence aromatique et discours militant. Exit les torréfactions express à haute température – chez Litha, chaque grain passe jusqu’à 20 minutes dans un torréfacteur à basse température, puis est refroidi à l’air libre. L’entreprise vante ainsi « une torréfaction artisanale qui sublime chaque grain ».

Mais l’ambition va bien au-delà du goût. Pour Litha Espresso, le café est un vecteur d’impact. Sa promesse ? « Respect du produit, respect des hommes qu’ils soient clients ou producteurs, respect de la planète », peut-on lire sur la page « Nos engagements » du site officiel de l’entreprise. Une triade éthique qui structure toute sa stratégie RSE.

Café, climat et capsules : l’obsession de l’empreinte

Le secteur du café est l’un des grands oubliés de la crise climatique. Or, entre déforestation, émissions liées au transport maritime et recours massif au gaz pour la torréfaction, son bilan carbone est loin d’être anecdotique. Litha Espresso tente de s’attaquer à chaque point noir de cette chaîne.

Premier chantier : la capsule. Litha a mis sur le marché une version compostable à domicile, à base d’amidon de maïs. Sans composé chimique, elle entend « protéger chaque café premium […] en conservant toutes ses propriétés gustatives et organoleptiques », peut-on lire sur le site de l’entreprise. Une avancée concrète qui évite le piège du greenwashing.

Autre front : la logistique. Consciente que le transport représente un gouffre énergétique, la marque a commencé à importer certains cafés par voilier cargo. Résultat : une réduction de 90% de la consommation de carburant. Une démarche saluée lors des initiatives relayées autour de la Journée de la Terre.

Et pour financer tout cela ? L’entreprise est membre du collectif « 1% for the Planet », reversant 1% de son chiffre d’affaires à des associations environnementales. (Ces dons sont spécifiquement liés à la vente des capsules.)

Des objectifs concrets, une trajectoire perfectible

L’engagement ne se décrète pas, il se mesure. Litha Espresso s’est fixé des objectifs clairs : d’ici 2028, 100% de ses cafés devront être bio ou issus de cultures responsables. Aujourd’hui, plusieurs références sont déjà certifiées, dont le BIO Centro América, un café aux « saveurs raffinées ».

La marque affirme également collaborer avec l’ADEME (Agence de la transition écologique) et la Région Occitanie pour structurer sa collecte et son compostage des capsules. Preuve d’un ancrage territorial et d’une volonté de transformation à long terme.

Mais l’entreprise reste jeune, avec un réseau d’environ 45 implantations, et ses capacités industrielles demeurent limitées. Le pari est ambitieux, les résultats encore partiels.

Une promesse de café responsable, mais à surveiller de près

Dans un marché saturé de discours verts, Litha Espresso avance avec un programme cohérent et mesurable. Sa torréfaction lente, sa capsule compostable et ses efforts sur le transport placent l’entreprise à l’avant-garde de l’éco-innovation dans le secteur du café. Mais comme toujours, les engagements devront être suivis de preuves tangibles, et les chiffres scrutés.

En attendant, Litha continue de livrer ses cafés premium à travers la France, en défendant une vision artisanale et écologique. Un équilibre rare entre performance et conscience. Reste à voir si le modèle tiendra la pression du marché… et du climat.