Des centaines de milliers de mines désertées aux États-Unis après les ruées vers l’or, devenues refuges pour chauves-souris, serpents et lynx

Gene et Rebecca Newton n’ont rien vu venir. Deux jours après Noël, dans leur allée de Blakely, en Pennsylvanie, le sol s’est ouvert sur 10,7 mètres et a englouti leur véhicule. À quelques pas de là, leur neveu, âgé de 25 ans, était assis dans une autre voiture au moment où le trou s’est formé.

Rebecca Newton a raconté qu’on voyait juste cette voiture suspendue par ses deux pneus avant avant qu’elle ne tombe dans le trou, et qu’on se disait que mon Dieu, que venait-il de se passer.

Aucune base de données nationale des puits abandonnés

Il n’existe, à ce jour, aucune base de données fédérale unique recensant tous les puits de mine abandonnés ou oubliés du pays. Une analyse menée par ABC News à partir de dossiers de deux agences fédérales a pourtant mis au jour des centaines de milliers de localisations minières documentées à travers le territoire américain.

Ces sites datent pour la plupart du XIXe siècle et du milieu du XXe siècle, laissés non scellés et non surveillés après l’arrêt des opérations. Selon Paul Santi, chercheur à la Colorado School of Mines qui étudie depuis des années l’héritage minier du pays, le phénomène peut être progressif ou brutal : il explique que cela peut être très lent, comme une impression que le terrain s’affaisse progressivement, ou que cela peut être rapide, au point qu’on se réveille le matin avec un trou béant dans son jardin.

Une partie du problème, précise-t-il, tient à l’âge de ces exploitations : certaines ont 100, 150 ans et n’étaient peut-être pas bien cartographiées à l’époque, ou si des cartes existent, elles sont difficiles à trouver.

Les drames se sont multipliés ces dernières années. En Californie, une mine d’or s’est effondrée sous le salon d’une maison familiale, tuant un homme de 32 ans et son chien. En Pennsylvanie, une grand-mère est morte lorsqu’une ancienne mine de charbon s’est effondrée sous ses pieds alors qu’elle cherchait son chat disparu.

Dans le New Jersey, un puits abandonné s’est ouvert sous une autoroute majeure, créant un sinkhole de plus de 12 mètres de large. Et dans le Colorado, en octobre 2025, la randonneuse Jennifer Nelson est morte après être tombée dans une fosse minière non cartographiée et remplie d’eau, dans la forêt nationale d’Uncompahgre. Le puits n’a été scellé par une grille métallique que près d’un an après l’incident.

La Pennsylvanie, épicentre du problème

Selon les données fédérales analysées par ABC News, la région minière de charbon de Pennsylvanie concentre le plus grand nombre de mines abandonnées du pays, avec des communautés entières bâties au-dessus de galeries souterraines centenaires. L’exploitation du charbon y remonte au milieu du XVIIIe siècle.

Les mineurs ont extrait, selon l’État, plus de 15 milliards de tonnes de charbon sur 250 000 acres au cours des trois derniers siècles, laissant derrière eux des milliers de kilomètres de cours d’eau pollués et des milliers de puits non réhabilités.

Michele Bannon, maire de Carbondale, résume que le charbon a construit cette ville, et que les cicatrices que le charbon a laissées sont les tas de résidus, les mines, les puits de mine et les effondrements miniers, et qu’ils ont un problème constant avec les réseaux de service qui s’enfoncent.

Bobby Hughes, directeur exécutif de l’Eastern Pennsylvania Coalition for Abandoned Mine Reclamation, numérise des cartes historiques pour aider les habitants à savoir si un puits se cache sous leur propriété. Son équipe évalue aussi la qualité de cours d’eau contaminés par le drainage minier.

Il explique que la vie aquatique est morte, qu’on ne peut pas utiliser cette eau pour la consommation publique, et que c’est simplement l’héritage des exploitations minières passées, avant d’ajouter que peu lui importe qu’on soit démocrate, républicain ou indépendant, et que si l’on a ce genre d’eau dans son jardin et que c’est dans sa circonscription, on devrait faire quelque chose à ce sujet.

Des réparations jugées insuffisantes

Depuis la fin des années 1970, la loi fédérale impose aux entreprises exploitant des mines de charbon de fournir des plans de remise en état. Rien d’équivalent n’existe pour les mines d’or, d’argent, de fer ou d’uranium. En décembre 2025, le Congrès a détourné 500 millions de dollars initialement prévus par la loi de 2021 sur les infrastructures bipartisane pour le nettoyage des mines de charbon dangereuses.

Lanny Erdos, du Bureau de la remise en état des mines de surface et de l’application de la réglementation, au ministère de l’Intérieur, admet le caractère réactif de son action : il précise qu’ils sont réactifs, et que les projets qu’ils mènent sont associés à un événement qui s’est produit.

Il pointe aussi une pénurie d’entrepreneurs : il se demande que si on pouvait donner un milliard de dollars à la Pennsylvanie, ils pourraient dépenser ce milliard sur trois ans et trouver assez d’entrepreneurs, mais que non, parce qu’ils n’existent pas.

Dans le Colorado, Jeff Graves, qui dirige le programme de réhabilitation minière de l’État, évalue à plus de 23 000 le nombre de mines abandonnées sur son territoire. Personne, dit-il, ne savait que la mine où Jennifer Nelson a trouvé la mort existait avant sa disparition.

L’objectif affiché reste de fermer toutes les installations minières de l’État, mais Graves tempère en expliquant que cela va rester un défi constant, dicté par les niveaux de financement, les effectifs, et la volonté des partenaires de travailler avec eux.

Nora Nelson, la sœur de la randonneuse, appelle les autorités à agir, affirmant que pour ceux qui essaient réellement de travailler à fermer ces mines, ils devraient faire le travail, et trouver ces mines parce que des gens meurent.

Des refuges pour les chauves-souris

Ces mêmes galeries, pourtant, abritent aussi une vie souterraine que les organisations de conservation cherchent à préserver. L’ouest des États-Unis compterait plus de 500 000 mines abandonnées, dont beaucoup servent d’habitat à des oreillards de Townsend, des chauves-souris à nez feuillu de Californie, des chauves-souris blafardes ou diverses espèces de Myotis, en l’absence de grottes naturelles suffisantes.

L’organisation Bat Conservation International intervient avec des agences fédérales et étatiques pour sécuriser ces sites sans en priver la faune, en installant des bat gates, des barrières à barres horizontales qui bloquent l’entrée des humains tout en laissant les chauves-souris circuler librement. L’US Geological Survey pilote de son côté un inventaire national de ces éléments miniers, destiné à mieux évaluer les risques et prioriser les travaux de sécurisation.