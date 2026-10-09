Troubles DYS : CNP Assurances renforce l’accompagnement des familles

CNP Assurances lance une offre santé collective dédiée aux troubles DYS, avec une garantie forfaitaire pour certains bilans prescrits et un accompagnement scolaire, familial et administratif. Au-delà du remboursement, l’assureur présente ce dispositif comme un outil d’inclusion. Pour les entreprises clientes, l’offre place aussi la protection sociale au cœur d’un enjeu de RSE : mieux soutenir les salariés confrontés, dans leur vie familiale, à des parcours de diagnostic et d’accompagnement parfois complexes.

CNP Assurance met le paquet sur les troubles DYS

Le 7 octobre 2026, à Issy-les-Moulineaux, CNP Assurances a annoncé une nouvelle offre destinée aux enfants concernés par les troubles DYS et à leurs familles. Dyslexie, dyspraxie, dysorthographie ou dyscalculie peuvent peser sur les apprentissages, la scolarité et l’organisation familiale. En France, 7 millions de personnes seraient concernées par les troubles DYS.

L’enjeu est particulièrement visible à l’école. Près d’un million d’enfants seraient concernés, soit en moyenne un à deux élèves par classe. L’assureur veut donc intervenir à plusieurs niveaux : financement partiel de certains bilans, accompagnement scolaire, soutien aux parents et orientation administrative. Pour les employeurs, cette approche donne une dimension sociale plus large au contrat collectif santé.

Troubles DYS : CNP Assurances veut agir dès le parcours de diagnostic

Le premier pilier de l’offre porte sur le coût des bilans de détection. CNP Assurances prévoit une garantie forfaitaire annuelle permettant une prise en charge partielle de ces bilans lorsqu’ils sont prescrits par un professionnel de santé. Les examens visés n’étaient jusqu’ici pas remboursés par l’Assurance Maladie et restaient entièrement à la charge des familles. Le groupe ne communique toutefois pas le montant du forfait, ce qui empêche, à ce stade, d’évaluer précisément le niveau de réduction du reste à charge.

La logique dépasse néanmoins le seul remboursement. Dès l’inscription, un échange personnalisé avec un coordinateur doit permettre d’identifier les besoins de l’enfant et les difficultés rencontrées par sa famille. Après le diagnostic, un entretien avec un orthopédagogue est également prévu afin d’aider les parents à comprendre le trouble, ses conséquences sur les apprentissages et les solutions d’accompagnement envisageables. L’entreprise ajoute un service d’information et d’orientation administrative personnalisée, destiné à faciliter les démarches et l’identification des dispositifs pertinents.

Cette combinaison entre financement, pédagogie et orientation traduit l’ambition affichée par le groupe sur le terrain de l’inclusion. « Cette nouvelle offre inclusive illustre concrètement l’ambition portée par notre plan stratégique Lead for Impact et notre volonté de continuer, sans cesse, à repousser les limites de l’assurance. Les troubles DYS constituent un défi majeur pour de nombreuses familles, confrontées à des parcours souvent complexes entre diagnostic, accompagnement scolaire et démarches administratives. En associant au sein d’une même offre spécifique la prise en charge du diagnostic et un ensemble de services d’accompagnement dédiés aux enfants et à leurs parents, nous apportons une réponse globale et innovante qui favorise l’inclusion, l’égalité des chances et la réussite de chaque enfant », a déclaré Christophe Harrigan, directeur Protection sociale Europe de CNP Assurances et membre du Comex.

Une garantie forfaitaire et un accompagnement pour réduire les frictions

La promesse de CNP Assurances repose sur un parcours unifié. Au lieu de limiter la couverture à un remboursement ponctuel, l’assureur agrège plusieurs services autour de la famille. Le dispositif associe ainsi la garantie forfaitaire annuelle à une assistance spécifique pour les troubles DYS. Sur le plan de la RSE, cette architecture répond à une problématique concrète : l’inclusion ne se réduit pas à l’accès financier aux soins, elle dépend aussi de la capacité des familles à comprendre les dispositifs, à identifier les bons interlocuteurs et à maintenir un accompagnement cohérent dans le temps.

Le volet scolaire est central. Une aide aux devoirs adaptée doit être assurée par des intervenants sensibilisés aux troubles DYS et formés à ajuster leur accompagnement aux difficultés d’apprentissage. Le service sera accessible 6 jours sur 7, y compris le samedi et le dimanche. Cette amplitude vise à intégrer l’aide dans le rythme familial, plutôt qu’à la cantonner aux seuls temps scolaires. Elle est complétée par l’entretien avec l’orthopédagogue et par le suivi du coordinateur, qui donnent au dispositif une dimension personnalisée.

Troubles DYS : l’accompagnement scolaire devient un enjeu d’inclusion

En ciblant directement les apprentissages, CNP Assurances place la question scolaire dans le champ de la protection sociale. Ce déplacement est significatif. Les troubles DYS ne se manifestent pas uniquement au moment d’un rendez-vous médical : leurs conséquences peuvent se prolonger dans les devoirs, la compréhension des consignes, l’organisation quotidienne et les relations entre l’enfant, la famille et l’école. L’offre cherche précisément à articuler ces dimensions.

CNP Assurances transforme l’offre collective en levier RSE

Le dispositif est conçu pour être intégré aux contrats collectifs santé sur mesure proposés par CNP Assurances aux entreprises. Les employeurs pourront sélectionner le niveau de garantie et le périmètre de services les plus adaptés à leurs salariés et à leurs familles. Cette modularité place l’entreprise au centre du mécanisme. Elle lui permet de traduire un engagement d’inclusion dans un avantage social concret, mais elle crée aussi des niveaux de protection potentiellement différents selon les choix budgétaires et contractuels de chaque organisation.

CNP Assurances présente cette offre comme une première étape. Le groupe étudie les conditions d’une extension progressive à d’autres troubles du neurodéveloppement, notamment le TDAH et certains troubles du spectre de l’autisme. L’assureur relie cette démarche à d’autres initiatives d’accès à l’assurance, notamment en assurance emprunteur pour des personnes ayant surmonté certains cancers, avec des dispositifs permettant une couverture sans surprime ni exclusion dès la fin du traitement, sans attendre le délai légal du droit à l’oubli. L’ensemble dessine une stratégie où l’inclusion est progressivement intégrée à la conception des garanties.

Cette orientation prend une dimension particulière à l’échelle du groupe. CNP Assurances indique compter plus de 8.700 collaborateurs. Son résultat net s’est élevé à 1,492 milliard d’euros en 2025. Le groupe indique également distribuer ses solutions dans 17 pays et assurer plus de 33 millions de personnes en prévoyance et protection. Il revendique par ailleurs 10 millions de personnes couvertes en épargne-retraite, ainsi que 422 milliards d’euros d’investissements. À cette échelle, l’enjeu RSE ne porte pas seulement sur l’existence d’une offre spécialisée, mais sur sa diffusion, son niveau de prise en charge et la capacité à documenter les effets obtenus pour les familles.