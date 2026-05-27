Interdit pendant 90 ans, ce matériau de construction revient en force : il isole 15 fois mieux que le béton et stocke du CO₂ pendant des siècles

Les matériaux de construction durables ont le vent en poupe et le mélange chanvre-chaux, connu sous le nom de « hemp-lime », s’impose comme une option innovante pour l’isolation thermique des bâtiments. Avec son approbation récente par l’International Code Council pour une intégration dans le Code international résidentiel 2024, ce matériau pourrait transformer l’industrie de la construction, notamment aux États-Unis. En plus d’offrir une isolation thermique supérieure et de participer à la réduction de l’empreinte carbone des constructions, le chanvre-chaux présente de nombreux atouts écologiques et économiques qui méritent qu’on s’y intéresse.

Une alternative écolo et efficace

Le mélange chanvre-chaux est utilisé principalement comme matériau d’isolation pour murs, offrant jusqu’à 15 fois plus d’isolation thermique que le renforcement du béton. La méthode de construction standard, qui consiste à couler le mélange autour d’une ossature de bois, en fait une solution idéale pour les maisons unifamiliales et bifamiliales.

Cette composition, basée sur le cœur ligneux de la tige de chanvre combiné à de la chaux hydratée, forme une matrice légère par carbonatation, ce qui augmente sa résistance et sa durabilité.

Outre sa performance thermique, le chanvre-chaux se distingue par ses propriétés hygroscopiques : il absorbe et libère la vapeur d’eau selon l’humidité ambiante, contribuant à la gestion des eaux pluviales. Son pH élevé le rend résistant aux moisissures et repousse les insectes nuisibles, ce qui le rend particulièrement adapté pour un environnement sain et durable.

Des bénéfices pour l’environnement

La culture du chanvre en fait un véritable puits de carbone. L’US Hemp Building Association, après un travail mené sur plusieurs années, a contribué à faire reconnaître les avantages environnementaux de ce matériau. La plante demande peu d’intrants chimiques et, en seulement 90 à 120 jours, les plants de chanvre atteignent leur maturité, capturant une quantité significative de CO2.

La capacité de séquestration du chanvre tend vers un bilan « carbone négatif », ce qui rend le hemp-lime particulièrement intéressant dans la lutte contre les émissions de CO₂.

Les défis et les perspectives

Malgré ses avantages, l’utilisation du hemp-lime doit composer avec plusieurs obstacles. L’infrastructure nécessaire à sa production, notamment en Amérique du Nord, reste limitée. Les installations de décortication, indispensables pour séparer les fibres extérieures des hurds, sont rares.

Des efforts sont en cours pour accroître cette capacité, avec des investissements dans des pôles de fabrication agricole visant à renforcer la chaîne d’approvisionnement et à réduire les coûts de production.

L’évolution du marché est encourageante, comme le montre la rénovation de l’école flamande De Leertrommel réalisée par IsoHemp. Grâce à un projet de 2 000 000 €, cette école, rénovée avec du chanvre, est devenue un modèle de construction durable. « Les bâtiments zéro carbone sont une possibilité », affirme Charlotte De Bellefroid, porte-parole d’IsoHemp, soulignant que la transition vers une construction plus verte est réalisable et économiquement viable.