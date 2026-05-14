Ce collégien a fabriqué un trottoir qui absorbe la pluie avec des déchets que vous jetez chaque semaine : les ingénieurs n’en reviennent pas

Un projet ambitieux a démarré à Miami pour améliorer le béton poreux. Porté par le jeune Luca Durham, il vise à mieux gérer les eaux pluviales et à promouvoir l’utilisation de matériaux recyclés. Lauréat du Prix Lemelson Early Inventor, Luca a présenté ses travaux à la Foire des sciences et de l’ingénierie de South Florida, suscitant l’intérêt des spécialistes en ingénierie et en environnement. Alors que les villes du monde entier cherchent des solutions pour lutter contre les inondations urbaines, cette innovation pourrait apporter une réponse efficace et durable.

L’inspiration et le point de départ

Luca a lancé sa démarche à Miami après avoir vu les conséquences d’une tempête : l’eau d’inondation débordait d’une allée pour s’écouler dans la rue, raconte Society for Science. Ce constat a mis en évidence la nécessité de repenser la conception des trottoirs et des allées pour mieux gérer les eaux pluviales. L’idée centrale est née d’une observation plus personnelle : en sortant de la douche, Luca a remarqué que son tapis de bain en pierre absorbait rapidement l’eau. Intrigué, il a découvert qu’il était fabriqué à partir de terre de diatomée (aussi appelée diatomite), une substance très absorbante dérivée d’algues fossilisées.

Objectifs et hypothèses

Le projet de Luca cherchait à créer un béton capable d’absorber et de drainer efficacement l’eau tout en gardant sa résistance et sa durabilité, semblable à des approches de renforcement du béton. Pour y parvenir, il a voulu incorporer des matériaux durables, permettant à la fois de réutiliser des ressources et de proposer une solution plus respectueuse de l’environnement, similaire à un béton capable d’absorber le CO₂. L’hypothèse de départ était qu’un mélange composé de 30 % de terre de diatomée et 70 % de ciment, complété par des coquilles broyées, offrirait les meilleures performances.

Méthodes et découvertes

Pendant ses recherches, Luca a testé plusieurs additifs pour améliorer le béton poreux. La terre de diatomée a été utilisée pour ses capacités d’absorption, tandis que les coquilles broyées devaient favoriser le passage de l’eau en créant de petites ouvertures. D’autres matériaux ont aussi été essayés : le charbon, connu pour filtrer l’eau, et le gravier, ajouté pour améliorer la durabilité et le drainage. Luca a envisagé d’utiliser des bandes de fibre de carbone pour renforcer la capacité portante tout en conservant le drainage.

Les essais ont porté sur le drainage, l’absorption et la résistance du mélange, avec des variations dans les proportions entre le ciment et les additifs. Le mélange le plus performant associe 30 % de terre de diatomée avec 70 % de ciment et du gravier, dépassant ainsi l’hypothèse initiale qui incluait l’utilisation de coquilles. Cette combinaison assurait un bon drainage et une résistance renforcée, montrant l’importance d’une taille uniforme des particules pour obtenir des résultats cohérents.