Travailleurs non-salariés : seuls 44% disposent d’un contrat de prévoyance

Seuls 44% des travailleurs non-salariés disposent d’un contrat de prévoyance, apprend-on de la dernière édition du Baromètre CSA Prévoyance TNS 2026. Ce dernier révèle un paradoxe entre la conscience des risques et les actes concrets de protection. Le prix reste le principal frein à la souscription pour 60% des entrepreneurs non équipés.

Les travailleurs non-salariés face à un déficit de protection sociale alarmant

Dans un contexte économique toujours plus incertain, les travailleurs non-salariés français naviguent en eaux troubles, privés d’une protection sociale adaptée à leurs besoins réels. Le Baromètre CSA Prévoyance TNS 2026, dévoilé par MetLife France le 4 juin 2026, dresse un constat sans appel : seuls 44% des entrepreneurs ont franchi le pas de la souscription d’un contrat de prévoyance. Cette proportion demeure désespérément stable, malgré une prise de conscience croissante des risques inhérents à leur statut. L’enquête, qui a interrogé 400 entrepreneurs dirigeant des structures de 0 à 9 salariés entre le 14 et 21 avril 2026, met en évidence une contradiction frappante entre la perception aiguë des vulnérabilités et la réticence à agir concrètement.

L’atmosphère générale se teinte d’un pessimisme grandissant. L’optimisme des travailleurs non-salariés chute à 48%, contre 53% en 2025, marquant son deuxième niveau le plus bas depuis 2012. Cette érosion du moral s’accompagne d’une défiance persistante envers le système de protection sociale : seul un tiers des travailleurs non-salariés considère bénéficier d’une couverture suffisante par le régime obligatoire face aux aléas de l’arrêt de travail, de l’invalidité ou du décès. Cette fragilité sociale des indépendants s’inscrit dans une tendance structurelle préoccupante.

Les limites criantes du régime obligatoire pour les indépendants

Le fossé entre les attentes légitimes et la réalité de la couverture obligatoire constitue le nœud du problème. En 2026, l’indemnité journalière maximale accordée aux TNS plafonne à 65,83 euros quotidiens, soit un montant mensuel théorique de 2.000 euros dans les conditions les plus favorables. Toutefois, la réalité s’avère bien plus cruelle : un entrepreneur déclarant 60.000 euros de revenus annuels ne percevra que 33 euros par jour, équivalant à environ 1.000 euros mensuels.

Cette inadéquation prend des proportions dramatiques quand on découvre que 62% des TNS ne pourraient maintenir leur train de vie au-delà d’un mois avec les seules prestations obligatoires. Le capital décès, figé à 9.612 euros en 2026 (soit 20% du PASS), symbolise à lui seul cette déconnexion entre les dispositifs existants et les réalités économiques des familles d’entrepreneurs. Face à des charges courantes souvent substantielles, ce montant apparaît dérisoire.

Le coût, obstacle persistant à l’équipement en prévoyance

Malgré cette conscience aiguë des failles du système, le taux d’équipement en prévoyance des travailleurs non-salariés piétine. Les données révèlent des inégalités criantes selon les capacités financières : 33% des travailleurs non-salariés percevant moins de 40.000 euros annuels bénéficient d’une couverture complémentaire, 63% pour la tranche de revenus comprise entre 40.000 et 60.000 euros, et 73% au-delà de 60.000 euros de revenus.

Le facteur prix cristallise les résistances, puisque 60% des entrepreneurs non protégés l’identifient comme l’entrave majeure à leur démarche. Cette spirale négative s’auto-entretient : paradoxalement, ceux qui auraient le plus besoin de protection, disposant de revenus modestes, sont précisément ceux qui y renoncent le plus facilement.

Néanmoins, une lueur d’espoir perce cette morosité. 55% des non-équipés manifestent leur intérêt pour un contrat de prévoyance « packagé », proposant des garanties fondamentales à prix attractif. Cette formule couvrirait intégralement les revenus en cas d’incapacité de travail, assortie d’un capital décès familial. Une piste prometteuse pour démocratiser l’accès à la protection.

L’intelligence artificielle, entre fascination et réserve

Ce Baromètre nous apprend par ailleurs que 43% des travailleurs non-salariés accueilleraient favorablement des outils d’IA pour obtenir une première orientation personnalisée dans leurs choix de protection. Cependant, l’enthousiasme s’émousse dès qu’il s’agit de faire confiance aveuglément à la machine : seuls 37% accepteraient une recommandation élaborée exclusivement par intelligence artificielle. Les critères de crédibilité exprimés par ces utilisateurs potentiels trahissent un attachement indéfectible à l’expertise humaine : 58% exigent une validation par un conseiller en chair et en os, 51% souhaitent que l’IA s’appuie sur des règles validées par des professionnels, tandis qu’une proportion équivalente demande la transparence sur la méthodologie de construction des préconisations.

À l’opposé, 48% des TNS réfractaires à l’IA considèrent qu’aucun argument ne saurait les convaincre dans ce domaine, témoignant d’une méfiance technologique tenace et profondément ancrée.

Agnès Bruhat, Directrice Générale de MetLife France, plaide pour « des offres de prévoyance simples et accessibles, permettant au plus grand nombre de se protéger ». L’enjeu transcende la sphère purement assurantielle. Dans une économie où les travailleurs non-salariés constituent une frange toujours plus importante de la population active, leur protection sociale revêt une dimension sociétale majeure. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 175.000 travailleurs non-salairés ont perçu une indemnisation de l’Assurance Maladie pour arrêt de travail en 2021, dont 15% pour des interruptions prolongées dépassant 30 jours, principalement imputables à des pathologies chroniques ou des troubles psychologiques.

Les mutations à venir du marché de la prévoyance TNS

L’évolution du cadre réglementaire laisse entrevoir l’émergence de nouveaux modèles économiques dans l’univers de la prévoyance des indépendants. Le dispositif Madelin, qui autorise la déduction fiscale de cotisations prévoyance jusqu’à 11.534,40 euros annuels, demeure un levier sous-exploité, riche de potentialités pour stimuler l’équipement.

L’avènement progressif de solutions technologiques, en dépit des réticences actuelles, pourrait révolutionner les pratiques commerciales du secteur. L’hybridation entre outils numériques et savoir-faire humain dessine les contours d’un accompagnement repensé, à la fois plus accessible et davantage personnalisé.

Au final, le Baromètre CSA Prévoyance TNS 2026 éclaire un enjeu capital pour l’économie française : comment assurer une protection sociale ajustée aux besoins d’une population d’indépendants en expansion constante, tout en respectant leurs contraintes budgétaires ? La résolution de cette équation déterminera non seulement la viabilité des entreprises individuelles, mais aussi la solidité économique d’un segment entier de l’appareil productif national.