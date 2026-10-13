Ils ramassent 50 kg de déchets au Castellet et tombent sur un objet que personne n’explique : « on a d’abord cru à une blague »

Au Castellet, un ramassage citoyen tourne à l’enquête improbable : entre canettes et bouteilles, les bénévoles tombent sur des sous-vêtements abandonnés. Personne n’ose expliquer leur présence. La mairie, hilare, préfère en rire plutôt que chercher la vérité.

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Clément Prat
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Ils ramassent 50 kg de déchets au Castellet et tombent sur un objet que personne n'explique : « on a d'abord cru à une blague »
Ils ramassent 50 kg de déchets au Castellet et tombent sur un objet que personne n’explique : « on a d’abord cru à une blague » © RSE Magazine

« Visiblement, certains viennent au Cros du Loup pour profiter du paysage… mais repartent avec un peu moins de bagages ! », cite Var Actu. La formule, signée par la mairie du Castellet, résume la surprise des bénévoles venus nettoyer les abords du parking du Cros du Loup, le 11 octobre 2026. Au milieu des canettes et des emballages, les participants ont mis la main sur plusieurs caleçons et une petite culotte.

L’opération de nettoyage citoyen, organisée au Castellet village, a permis de collecter plus de 50 kilos de déchets. Canettes, bouteilles en plastique et emballages en tout genre composaient l’essentiel du butin, mais ce sont bien les sous-vêtements abandonnés qui ont retenu l’attention.

La commune n’a pas cherché à expliquer la présence de ces vêtements intimes. « On ne saura probablement jamais ce qu’il s’est passé, et c’est sûrement mieux comme ça ! », a-t-elle commenté, préférant en rire plutôt que spéculer.

Au-delà de l’anecdote, la mairie du Castellet a tenu à remercier les participants pour leur mobilisation et leur bonne humeur. Elle en a profité pour rappeler un message plus sérieux sur la propreté des espaces naturels : « La nature est belle, gardons-la propre ! Et surtout… repartez avec vos déchets.. et vos sous-vêtements ! »

Le message, teinté d’humour, vise avant tout à inciter les visiteurs du site à ne rien laisser derrière eux. Reste que l’origine exacte des vêtements retrouvés demeure, pour l’instant, un mystère entier.

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