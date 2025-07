Ils pensaient explorer l’océan… ce qu’ils ont trouvé bouleverse l’histoire de l’humanité

En décembre 2000, des océanographes indiens font une trouvaille archéologique d’envergure dans le golfe de Khambhat, en Inde. Ils découvrent une cité sous-marine située à 36 mètres de profondeur, ce qui attire déjà l’attention des chercheurs et des historiens du monde entier. Cette découverte pourrait bien faire évoluer notre vision des civilisations anciennes d’Asie du Sud et remettre en question certaines idées sur l’évolution des sociétés humaines.

Une découverte surprenante sous l’eau

La cité engloutie s’étend sur environ 8 kilomètres de long pour 3 kilomètres de large. Les spécialistes ont déployé la technologie sonar pour dresser une carte fine des fonds marins et confirmer l’ampleur de cette structure impressionnante. Parmi les vestiges mis au jour, on retrouve divers artefacts, dont des poteries, ainsi que des squelettes et des fragments dentaires. Ces trouvailles posent de sérieuses questions quant à la nature et à l’origine de cette civilisation disparue.

La datation des objets récupérés laisse penser que la cité pourrait remonter à environ 9 000 ans, bien avant l’apogée de la civilisation harappéenne, autour de 2600 avant J.-C. Si ces éléments étaient vérifiés, la cité se révélerait antérieure aux premières civilisations connues dans la région, ce qui bouscule les chronologies traditionnelles qui voient le développement structuré des sociétés humaines survenir beaucoup plus tard.

Défis historiques et questionnements scientifiques

Les retombées historiques de cette trouvaille sont considérables. Elle pourrait indiquer qu’une société avancée existait déjà vers 7000 avant J.-C., poussant certains spécialistes à repenser les théories sur l’évolution des civilisations dans le sous-continent indien. On avance que la montée des eaux après la fin de l’âge glaciaire expliquerait la submersion de cette cité.

Cela dit, déterminer l’âge exact des artefacts reste compliqué pour les experts, ce qui rappelle l’importance d’étudier les écosystèmes marins. Par ailleurs, quelques archéologues restent dubitatifs quant à l’interprétation des données sonar utilisées pour repérer la cité.

Théories discutables et polémiques universitaires

Parmi les idées émises à propos de cette découverte, l’une fait référence au continent légendaire de Kumari Kandam, une terre mythique qui se serait enfoncée sous les eaux, rappelant les légendes maritimes. D’autres suggèrent que les artefacts et les restes humains auraient pu être transportés depuis d’autres sites terrestres par les courants marins.

La découverte divise et étonne les spécialistes du monde entier. Certaines théories avancent même qu’un peuple disparu, antérieur aux civilisations que l’on connaît aujourd’hui au Pakistan ou en Afghanistan, aurait pu s’établir dans la région. L’absence d’un consensus clair sur l’existence d’une ville submergée édifiée avant ces civilisations continue d’alimenter les discussions et les recherches.

Un mystère qui reste en suspens

Après plus de vingt ans de recherches intensives menées par le National Institute of Ocean Technology (NIOT) en Inde et d’autres institutions internationales, le mystère de cette cité immergée demeure entier. À ce jour, aucun accord n’a été trouvé parmi les spécialistes sur ses véritables origines ou sur les événements ayant mené à sa submersion.

La BBC avait même dédié un article en 2002 à « La cité perdue qui pourrait réécrire l’histoire », illustrant bien la portée que pourrait avoir cette découverte sur notre lecture du passé.