Il est interdit de faire ça pour se rafraîchir, même pendant la canicule

Quand la chaleur tape, beaucoup se retrouvent à chercher la fraîcheur, quitte à enfreindre les règles. Dans les grandes villes comme Paris et Lille, certains n’hésitent pas à défier les interdictions pour se rafraîchir dans des endroits non autorisés.

Baignades illégales : un phénomène qui revient souvent

À Paris, le Canal Saint-Martin est devenu le repère favori pour ceux qui veulent échapper à la chaleur. On y voit des gens se jeter depuis la Passerelle des Douanes ou tremper leurs pieds dans les fontaines environnantes. Pourtant, ces baignades enfreignent clairement la réglementation. Le canal, tout comme d’autres cours d’eau – par exemple la Seine et la Marne – n’autorise la baignade que dans des zones spécialement aménagées et à des moments bien définis. À Lille, le canal de la Deûle attire aussi des baigneurs, alors que la baignade y est interdite depuis 1923. Même les fontaines ornementales et celles installées dans les parcs et jardins parisiens ne font pas exception, même si s’y plonger présente des risques pour la santé et la sécurité.

Ces mesures visent à protéger tout le monde. Parfois, l’eau n’est pas assez propre et peut causer des contaminations, et les courants puissants ou une circulation fluviale soutenue, surtout sur la Seine, augmentent le risque de noyade. En 2022, on a enregistré 1 244 noyades en France, dont 350 décès tragiques liés à ces incidents aquatiques. Les forces de l’ordre ne prennent pas ces infractions à la légère : les contrevenants peuvent se voir infliger une amende allant jusqu’à 135 euros. Comme le rappelle la préfecture du Nord, « Tout baigneur interpellé est passible d’un procès-verbal. »

Zones de baignade autorisées : une alternative sûre

Face à ces dangers, il vaut mieux opter pour les zones de baignade officielles. À Paris, trois sites seront accessibles du 5 juillet au 31 août pour permettre aux habitants de profiter d’une baignade surveillée dans la Seine. Ces espaces se trouvent près de l’île Saint-Louis, du secteur de Bercy et en face de l’île aux Cygnes à Grenelle. Ces lieux, ouverts gratuitement, offrent la présence de maîtres-nageurs et font l’objet d’un contrôle régulier de la qualité de l’eau. Pour être sûr de l’accessibilité d’un site, il est conseillé de consulter le site de VNF (Voies navigables de France) ou celui de la municipalité concernée, où une signalisation indique clairement si la zone est surveillée.

Chaleur croissante et effet sur les comportements

La France enregistre de plus en plus d’épisodes de grosse chaleur, transformant parfois certaines régions en véritables fours. Ceux qui vivent loin du littoral se retrouvent particulièrement tentés de trouver un coin frais pour se soulager de la chaleur étouffante. Toutefois, il est important d’adopter des stratégies pour se protéger : durant ces périodes, les accidents liés à l’eau se multiplient, surtout quand on se baigne en milieu naturel non sécurisé.