IGENSIA School of Business : la responsabilité sociale est une compétence essentielle pour les décideurs de demain

Face aux défis environnementaux, technologiques et sociétaux, les entreprises recherchent désormais des managers capables de conjuguer performance économique, responsabilité et vision de long terme. C’est dans cette perspective que le Groupe IGENSIA Éducation lance IGENSIA School of Business, une nouvelle école issue du rapprochement de l’ICD Business School, de l’ESAM et de l’IMIS. Son ambition : former une génération de décideurs capables d’intégrer les enjeux de durabilité au cœur de leurs décisions et de leur action.

La responsabilité, nouveau pilier du management

Pendant longtemps, la formation des managers s’est principalement concentrée sur l’acquisition de compétences techniques destinées à améliorer la performance des organisations. Une approche Friedmanienne de la responsabilité. Dans les années 60 le prix Nobel d’économie déclarait que la seule responsabilité du chef d’entreprise était le profit maximum pour les actionnaires. Depuis, la RSE est apparue. Aujourd’hui, les entreprises évoluent dans un environnement où les décisions économiques produisent des effets qui dépassent largement le cadre financier. Transition écologique, intelligence artificielle, évolution des attentes sociétales, nouvelles formes de travail ou encore exigences accrues des parties prenantes imposent aux dirigeants de prendre en compte un nombre croissant de paramètres dans leurs arbitrages.

Dans ce contexte, la responsabilité sociale devient progressivement une compétence managériale à part entière. Les entreprises attendent désormais de leurs collaborateurs qu’ils soient capables d’évaluer les conséquences économiques, humaines, environnementales et sociétales de leurs décisions. C’est cette évolution qui a conduit le Groupe IGENSIA Éducation à créer IGENSIA School of Business, une nouvelle école conçue pour répondre aux attentes émergentes du monde économique.

Former des décideurs capables d’exercer leur discernement

Pour Aurélie Tourmente, directrice des écoles du Groupe IGENSIA Éducation, l’un des enjeux majeurs réside dans la capacité des futurs diplômés à exercer leur jugement dans des environnements complexes et instables. « Nous avons interrogé des entreprises, des directions des ressources humaines et des experts de nombreux secteurs. Une compétence apparaît systématiquement comme déterminante : l’esprit critique. Dans un monde où l’information est omniprésente et où les changements s’accélèrent, savoir analyser, questionner et décider devient un avantage décisif » souligne-t-elle.

Cette conviction se traduit par un choix pédagogique fort. L’esprit critique est enseigné tout au long du cursus, de la première à la cinquième année, avec une progression destinée à conduire les étudiants de la compréhension des mécanismes de décision jusqu’à la capacité d’arbitrer dans des contextes complexes ou contraints. L’objectif n’est pas seulement de transmettre des connaissances mais de préparer les futurs managers à prendre des décisions éclairées dans des situations où les dimensions économiques, sociales et environnementales s’entremêlent.

Une pédagogie qui relie performance et impact

La nouvelle école fait également le pari d’une pédagogie fondée sur l’action et l’expérimentation. Les étudiants sont régulièrement confrontés à des situations inspirées des réalités rencontrées par les entreprises afin de développer leur capacité à gérer l’incertitude et à prendre des décisions responsables.

Cette approche repose sur une forte interdisciplinarité. Les enjeux du management sont abordés à travers des perspectives économiques, financières, juridiques, technologiques et sociétales afin de refléter la complexité croissante des organisations contemporaines.

L’objectif est de former des professionnels capables d’intégrer les critères extra-financiers dans leurs analyses et de comprendre que la performance durable repose désormais sur un équilibre entre création de valeur économique, impact social et préservation des ressources. Pour les responsables de l’école, la responsabilité ne constitue plus une dimension périphérique du management mais un facteur central de compétitivité et de résilience.

Care & Act : placer l’humain au cœur de la formation

Cette ambition se traduit notamment par le programme Care & Act, qui accompagne les étudiants durant l’ensemble de leur parcours académique. Son principe est simple : apprendre à prendre soin de soi, des autres et de son environnement constitue aujourd’hui une compétence essentielle pour exercer des responsabilités au sein des organisations.

Développement personnel, intelligence relationnelle, engagement citoyen, responsabilité sociale, compréhension des grands enjeux contemporains et réflexion sur l’impact des décisions font ainsi partie intégrante du parcours de formation.

Cette approche répond également aux attentes des nouvelles générations. De nombreux étudiants souhaitent désormais exercer une activité professionnelle porteuse de sens et recherchent une cohérence croissante entre leurs convictions personnelles et leur avenir professionnel. Les établissements d’enseignement supérieur sont ainsi conduits à repenser leur mission en intégrant davantage les enjeux liés à la responsabilité sociale et environnementale.

Préparer une croissance durable pour les entreprises et la société

À travers IGENSIA School of Business, le Groupe IGENSIA Éducation défend une vision du management qui associe excellence académique, performance économique et responsabilité sociétale. « L’entreprise est un formidable levier de transformation du monde. Notre responsabilité est de former des décideurs capables de créer une performance durable, bénéfique à la fois pour les organisations, leurs collaborateurs et la société dans son ensemble », souligne Aurélie Tourmente.

Cette nouvelle école s’inscrit ainsi dans une logique de croissance responsable fondée sur la qualité académique, l’employabilité des diplômés et la prise en compte des grandes transitions qui redessinent l’économie mondiale. Au-delà de la transmission des savoirs, l’ambition affichée est de former des femmes et des hommes capables d’assumer leurs responsabilités dans un monde plus complexe, plus interdépendant et plus exigeant, où la création de valeur se mesure désormais autant à l’impact qu’à la performance financière.