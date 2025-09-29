À Lyon, Icade inaugure un immeuble biosourcé en terre crue

À Lyon, Icade pose la première pierre de Viaterra, annoncé comme le « premier immeuble en terre crue du quartier de la Part-Dieu » — une opération emblématique pour la promotion de la construction bas carbone dans l’immobilier tertiaire.

Valoriser l’existant tout en y adjoignant des extensions bâties selon une trame revisitée

Le 26 septembre 2025, Icade a officiellement lancé la construction de Viaterra à Lyon, dans le quartier de la Part-Dieu, sur la rue Bellecombe. Ce démarrage marque l’implantation d’un immeuble innovant qui mise sur la terre crue comme matériau structurel et de finition, dans un contexte où la transition environnementale s’impose comme un impératif pour le secteur immobilier.

Le projet Viaterra se déploie sur une surface de 4.335 m² SDP (surface de plancher). Il s’agit d’un immeuble de bureaux et services, porté par Icade, en association avec Maud Caubet Architectes et Supermixx Architectes. La réhabilitation d’anciens bâtiments rue Bellecombe est au cœur du dispositif : le projet valorise l’existant tout en y adjoignant des extensions bâties selon une trame revisitée. Ces extensions seront en structure mixte bois-béton et les façades comporteront des remplissages en terre crue. Les façades en terre crue sont destinées à renforcer le caractère biosourcé du bâtiment tout en apportant un « impact carboné maîtrisé ». Le constructeur PBC est mentionné comme le maître d’œuvre dans le dossier de Terrio dédié à Viaterra.

Sur le plan environnemental, Viaterra vise la conformité à la RE 2025 et entend obtenir des certifications comme BBCA, HQE BDV4, BREEAM et WiredScore. De plus, Icade met en avant sa participation au capital de Terrio, start-up spécialisée dans la construction en terre crue, pour soutenir la massification de cette filière bas carbone.

La terre crue, un matériau qui offre confort thermique et isolation phonique

Viaterra se positionne comme un laboratoire urbain de la durabilité. La terre crue (le pisé) est mise en avant pour ses qualités environnementales : Terrio, start-up soutenue par Icade, explique que ses blocs de terre crue offrent « confort thermique et isolation phonique », tout en étant produits localement et recyclables. D’après Terrio, comparé à un mur en béton bas carbone (35 kg CO₂ / m²), le pisé peut permettre jusqu’à – 80 % d’émissions de CO₂. Cette intégration de la terre crue s’inscrit dans la stratégie ReShapE d’Icade, qui entend augmenter l’usage de matériaux biosourcés et géo-sourcés dans ses nouveaux projets.

La RSE du projet ne se limite pas au matériau : la démarche vise aussi la réversibilité des usages, la valorisation de l’existant, et la réduction du carbone incorporé. Le portage de cette filière est d’autant plus signifiant qu’Icade et Spurgin ont investi 1 million d’euros dans Terrio pour soutenir son développement et accélérer l’adoption du bâtiment en terre crue.

Par ailleurs, l’opération s’inscrit dans un renouvellement urbain plus vaste : à proximité, Icade développe Via Nova, réhabilitation et extension de 7.000 m², également avec façades en terre crue, pour finir de recomposer ce secteur du quartier.