Pourquoi Louis Vuitton a perdu en gagnant son procès en Chine

En juillet 2026, Louis Vuitton a remporté un procès contre Molly Tea, une petite chaîne de thé chinoise, pour violation de marque. Le tribunal de Suzhou a accordé des dommages et intérêts de 10,3 millions de yuans (1,5 million de dollars). Cependant, les ventes de Louis Vuitton ont chuté de 30 % en Chine le mois suivant. Comment une victoire légale peut-elle se transformer en désastre commercial ?

Marques de luxe : entre protection intellectuelle et acceptabilité sociale

LVMH, la maison mère de Louis Vuitton, affirme que la propriété intellectuelle est cruciale. Cecile Cabanis, directrice financière, déclare : « La propriété intellectuelle est un actif clé pour nous, et nous protégeons nos marques avec diligence. » Le logo floral de Molly Tea ressemblait au monogramme de Louis Vuitton, et la Cour intermédiaire de Suzhou a confirmé cette similitude en juillet 2026.

Pour un conglomérat dont les marques génèrent 25 % des ventes et 60 % des bénéfices avant intérêts et impôts, protéger ces actifs immatériels est une priorité stratégique. Les départements juridiques des grandes maisons surveillent de près les contrefaçons. Molly Tea n’était qu’un dossier parmi tant d’autres.

Erreur stratégique : l’impact de la décision judiciaire

Molly Tea n’était pas une contrefaçon habituelle. Les consommateurs chinois ont soutenu cette entreprise locale, affirmant que son logo s’inspirait du motif baoxianghua de la dynastie Tang, un patrimoine culturel chinois. Sur Weibo, Douyin et Xiaohongshu, la critique a été vive : pourquoi une multinationale française attaque-t-elle une chaîne de thé non concurrente ?

Les ventes de Louis Vuitton ont chuté de 30 % en juillet, puis de 20 à 25 % en août, selon JL Warren Capital. En septembre, la baisse s’est stabilisée à 13 %, mais les analystes restent prudents quant à la reprise. Pietro Beccari et Damien Bertrand, dirigeants de Louis Vuitton, se sont rendus en Chine fin juillet pour évaluer la situation. Mais le mal était déjà fait.

L’importance de l’opinion publique en Chine

Selon Robert Wu, PDG du cabinet de recherche Baiguan à Shanghai, le marché chinois est complexe pour les marques étrangères. « Vous pouvez gagner au tribunal, mais la cour de l’opinion publique est tout aussi puissante », dit-il.

La mobilisation sur les réseaux sociaux chinois a transformé Molly Tea en symbole de résistance culturelle. Les consommateurs, notamment la classe moyenne qui est le cœur de cible de Louis Vuitton, ont perçu la plainte comme une attaque contre le patrimoine traditionnel. Dans un contexte économique chinois difficile en 2026, ce sentiment patriotique est amplifié.

Gestion de crise : ce que Louis Vuitton aurait pu faire

Louis Vuitton a gardé le silence sur ses réseaux sociaux chinois en juillet 2026, laissant le récit de la multinationale contre la petite entreprise s’installer. Les experts recommandent une réaction rapide et transparente. Louis Vuitton aurait pu expliquer sa démarche, montrer son respect pour la culture chinoise et initier un dialogue avec Molly Tea. En revanche, Molly Tea a annoncé un appel et modifié la couleur de son logo, un geste perçu comme conciliant.

Abandonner la protection des marques n’est pas la solution. Les dirigeants doivent évaluer l’impact réputationnel avant toute action judiciaire. Trois questions clés se posent : le défendeur est-il un concurrent direct ? Le contexte culturel local peut-il transformer le procès en symbole politique ? Les avantages juridiques surpassent-ils les risques commerciaux ?

Pour Louis Vuitton, les dommages de 1,5 million de dollars ne compensent pas les pertes de centaines de millions. Les départements juridiques et marketing doivent collaborer. La défense de la propriété intellectuelle doit s’insérer dans une stratégie globale de légitimité sociale.