Harcèlement sexuel d’ambiance : ce que doivent savoir les entreprises

La Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le 28 mai 2026 un arrêt qui redéfinit les contours de votre responsabilité d’employeur. Vous êtes désormais tenu de prévenir et sanctionner le harcèlement sexuel d’ambiance, même lorsqu’aucun salarié n’est directement visé. L’arrêt n° 24-22.754 impose une refonte majeure des politiques internes et des cultures managériales.

Les obligations légales renforcées pour les entreprises

Ce que dit la Cour de cassation (28 mai 2026)

L’arrêt du 28 mai 2026 consacre une notion nouvelle en droit du travail français. La Cour de cassation reconnaît que des propos à connotation sexuelle ou sexiste peuvent constituer un harcèlement sexuel, même si aucun salarié n’est personnellement visé. La décision précise : « Des propos à connotation sexuelle ou sexiste adressés à plusieurs salariés, ou de tels comportements adoptés devant plusieurs salariés, sont susceptibles d’être subis par chacun d’entre eux. »

L’affaire concernait une salariée d’un restaurant McDonald’s, exposée aux propos crus et sexistes de son manager envers plusieurs collègues. La Cour d’appel de Rouen avait rejeté sa demande, estimant qu’elle n’avait pas été directement ciblée. La Cour de cassation casse cette décision en s’appuyant sur les articles L. 1153-1, L. 1153-3 et L. 1154-1 du Code du travail, sans exiger que les faits visent personnellement le plaignant.

Pourquoi cette décision élargit votre responsabilité d’employeur

Votre obligation de sécurité s’étend désormais au climat général de travail. Vous devez garantir un environnement exempt de violence sexiste, indépendamment de l’intention de l’auteur ou de la cible des propos. L’UNSA souligne que chaque salarié a le droit de travailler dans un environnement professionnel sain, respectueux et préservé des violences sexistes et sexuelles.

Cette jurisprudence harmonise le droit pénal et le droit du travail. La Chambre criminelle avait déjà ouvert cette voie le 12 mars 2025 dans une affaire d’enseignant tenant des propos sexistes devant des étudiants. Désormais, les deux branches du droit convergent pour protéger les salariés exposés à un environnement hostile.

Auditer et transformer la culture d’entreprise

Identifier les risques de harcèlement sexuel d’ambiance dans votre organisation

L’audit de votre culture d’entreprise devient prioritaire. Examinez les pratiques informelles, les codes de communication entre collègues, les blagues tolérées en réunion ou dans les espaces de pause. Le harcèlement sexuel d’ambiance naît souvent de comportements banalisés, considérés comme anodins ou relevant de la « camaraderie ».

Interrogez vos équipes via des questionnaires anonymes. Analysez les remontées des instances représentatives du personnel. Passez en revue les incidents signalés, même ceux ayant donné lieu à des sanctions légères. Dans le cas McDonald’s, le manager avait reçu une mise à pied de 8 jours en novembre 2019, mais avait continué ses propos envers d’autres salariées. L’insuffisance de la sanction a aggravé la responsabilité de l’employeur.

Secteurs à risque : restauration, construction, industrie

Les secteurs à dominante masculine concentrent les risques. La restauration rapide, la construction, l’industrie manufacturière présentent des environnements où les codes virils peuvent favoriser des comportements sexistes. Les cabinets d’avocats spécialisés alertent sur la nécessité de revoir les comportements, notamment dans ces secteurs professionnels.

Les espaces de travail fermés (vestiaires, ateliers, cuisines) échappent souvent à la surveillance managériale. Renforcez la présence de référents harcèlement et multipliez les canaux de signalement accessibles à tous.

Les codes informels à remettre en question

Les cultures dites « potaches » ou « de vestiaire » ne constituent plus une excuse recevable. L’humour à connotation sexuelle, les remarques sur l’apparence physique, les sous-entendus grivois créent un environnement hostile pour les salariés qui y sont exposés. Même si ces pratiques semblent acceptées par une majorité, elles exposent l’entreprise à des condamnations.

Formalisez un code de conduite explicite. Bannissez les pratiques ambiguës lors des séminaires, des pots d’entreprise ou des déplacements professionnels. La jurisprudence récente montre que les discriminations et violences sexistes touchent également les salariés LGBT, particulièrement vulnérables dans certains environnements de travail.

Mettre en place des politiques de prévention efficaces

Formation, signalement, enquête : les trois piliers

Déployez des formations obligatoires pour l’ensemble des collaborateurs, en insistant sur les situations concrètes. Les managers doivent comprendre que leur responsabilité s’engage dès qu’ils ont connaissance de propos ou comportements problématiques, même s’ils n’en sont pas les auteurs.

Installez des dispositifs de signalement multiples : référent harcèlement, plateforme anonyme, ligne d’écoute externe. Garantissez la confidentialité et l’absence de représailles. Dans l’affaire McDonald’s, la salariée avait dénoncé les faits dès octobre 2018, puis en octobre 2020 lors d’un mouvement de grève. Elle avait été licenciée pour faute grave en décembre 2020 après avoir alerté sur un groupe Messenger, aggravant la situation.

Menez des enquêtes internes rapides et impartiales. Documentez chaque étape, auditionnez les témoins, préservez les preuves. L’absence d’enquête sérieuse engage votre responsabilité.

Sanctionner proportionnellement : l’exemple du cas McDonald’s

La proportionnalité des sanctions conditionne votre crédibilité. Une mise à pied de 8 jours pour des faits graves de harcèlement sexuel répété apparaît insuffisante au regard de la jurisprudence. Adaptez la sanction à la gravité des faits, à leur répétition, à l’impact sur les victimes.

Le licenciement pour faute grave devient légitime lorsque les faits sont avérés et graves. Consultez systématiquement vos conseils juridiques avant toute décision. La négligence en matière de conformité peut constituer une violation du devoir fiduciaire, engageant la responsabilité des dirigeants.

Risques de non-conformité et impacts financiers

Les condamnations financières s’alourdissent. En novembre 2025, la Fédération française de football a été condamnée à verser 8 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, après avoir été reconnue défaillante dans ses obligations de prévention.

Au-delà des dommages et intérêts, vous risquez des condamnations pénales pour mise en danger de la vie d’autrui, des sanctions administratives de l’inspection du travail, une dégradation de votre marque employeur et une fuite des talents. Les entreprises cotées peuvent subir des impacts sur leur valorisation boursière, les investisseurs intégrant désormais les critères ESG dans leurs décisions.

Intégrez le harcèlement sexuel d’ambiance dans votre cartographie des risques RSE. Pilotez des indicateurs dédiés : nombre de signalements, délai de traitement, taux de formation, satisfaction des salariés sur le climat de travail. Communiquez sur vos engagements et vos résultats dans votre rapport extra-financier.