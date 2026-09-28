Handicap : des avocats au service des droits des étudiants

L’association Droit Pluriel veut faire entrer le droit au cœur des campus. Avec « Agir Étudiant », l’association mobilisera des avocats dans plus de 20 établissements d’enseignement supérieur, tout en s’appuyant sur une permanence à distance et un guide pratique. Derrière cette opération se joue un enjeu directement lié à la responsabilité sociale : transformer des droits formellement reconnus en solutions réellement accessibles aux étudiants en situation de handicap.

Étudiants et handicap : Droit Pluriel vise l’effectivité des droits

Dur, dur d’être un étudiant handicapé. Un aménagement prévu sur le papier peut ne pas être appliqué le jour de l’examen. Un lieu de stage peut s’avérer inaccessible. Une demande d’aménagement d’études peut être refusée, une alternance fragilisée par la situation de handicap ou des droits liés à la MDPH interrompus après un déménagement. Ce sont quelques-unes des situations que l’association d’avocats Droit Pluriel rencontre depuis le lancement, en janvier 2026, de sa permanence juridique consacrée aux étudiants en situation de handicap.

Les statistiques publiques montrent pourtant que les dispositifs d’accompagnement occupent déjà une place importante. Pour l’année 2023-2024, le ministère de l’Enseignement supérieur recense 63.817 étudiants en situation de handicap dans le périmètre de son enquête. Parmi eux, 83,6% bénéficient d’au moins un aménagement pour leurs examens ; chez les bénéficiaires, 82,7% disposent d’un temps majoré et 22,2% d’une salle particulière. L’enjeu n’est donc pas seulement de prévoir des mécanismes d’adaptation. Il est aussi de garantir leur mobilisation concrète au moment où l’étudiant en a besoin.

C’est précisément sur ce décalage entre existence d’un droit et possibilité de l’exercer que se concentre Agir Étudiant. La consultation nationale « Rien sans vous ! » indique que 63,3% des répondants avaient déjà renoncé à faire valoir leurs droits et que plus de la moitié s’estimaient mal informés. Ces résultats reposent sur 777 réponses recueillies auprès de jeunes de 16 à 35 ans ; l’association précise elle-même que la consultation, volontaire et diffusée en ligne, n’est pas un échantillon statistiquement représentatif. Elle n’en constitue pas moins un indicateur documenté des difficultés ressenties par une partie des jeunes concernés.

Le même dossier met en évidence les risques de rupture de parcours. Parmi ses répondants étudiants en situation de handicap, 11,4% déclarent avoir abandonné leurs études. Parmi ceux ayant abandonné ou envisagé de le faire, 49,5% invoquent l’absence d’aménagements adaptés, 31,5% des difficultés financières et 26% des discriminations. Ces proportions doivent être lues avec les mêmes précautions méthodologiques, mais elles éclairent l’un des enjeux sociaux du dispositif : éviter qu’une difficulté administrative, matérielle ou juridique ne se transforme en sortie durable de l’enseignement supérieur.

« Agir Étudiant » : des permanences au plus près des étudiants

Le premier volet est celui de la présence physique. Dans plus de 20 universités et établissements d’enseignement supérieur, des avocats doivent recevoir gratuitement les étudiants. Les permanences sont prévues pendant deux à trois heures, dans des lieux accessibles, avec des professionnels sensibilisés aux spécificités du handicap. Les échanges pourront concerner les aménagements d’examens, les stages, l’alternance, les aides de la MDPH, l’accessibilité ou encore les discriminations.

La logique consiste à déplacer l’expertise juridique vers les lieux où apparaissent les difficultés. Rennes-2 en fournit une première illustration avec une permanence annoncée le 14 octobre 2026 ; Toulouse doit suivre le 15 octobre. Dans les deux cas, les informations publiées localement mettent en avant des consultations gratuites portant sur des problèmes directement associés au parcours universitaire et à la préparation de l’insertion professionnelle.

Cette démarche rejoint plus largement la politique d’« aller-vers » développée dans l’accès au droit. Le ministère de la Justice indique d’ailleurs avoir retenu Droit Pluriel parmi les bénéficiaires de son appel à projets national 2026, précisément pour une action d’accès au droit destinée aux personnes en situation de handicap. Le ministère présente l’« aller-vers » comme un moyen de rapprocher le droit des publics qui en sont les plus éloignés.

Guide et permanence : rendre les droits mobilisables au quotidien

« Agir Étudiant » ne se limite pas aux rendez-vous organisés autour du 14 octobre 2026. Droit Pluriel a prévu une permanence juridique gratuite, accessible et à distance. Une juriste répond aux étudiants tout au long de la semaine et peut les accompagner dans leurs démarches par téléphone ou courrier électronique. Ce canal prolonge la mobilisation au-delà de l’événement et permet de traiter une difficulté lorsqu’elle survient, notamment lorsqu’un examen, un stage ou une démarche administrative impose une réaction rapide.

Troisième composante, un guide doit être diffusé gratuitement en ligne ainsi qu’en version imprimée dans les établissements d’enseignement supérieur. Son objectif est pédagogique : expliquer le handicap, présenter les droits mobilisables, préciser les démarches et identifier les interlocuteurs susceptibles d’intervenir. L’outil répond ainsi à une difficulté récurrente : disposer d’un droit ne garantit pas que son bénéficiaire le connaisse, sache à qui s’adresser ou puisse engager une démarche dans des délais compatibles avec son parcours universitaire.

Cette question de l’accès à l’information s’inscrit en outre dans un environnement étudiant financièrement tendu. La FAGE estime le coût moyen de la rentrée 2026 à 3.240 euros, contre 2.584 euros en 2020, soit une progression de 25% en six ans ; elle retient également un loyer moyen de 637 euros et 181 euros par mois consacrés à l’alimentation. Ces indicateurs portent sur la population étudiante en général, et non spécifiquement sur les étudiants en situation de handicap. Ils permettent néanmoins de replacer Agir Étudiant dans un contexte où une difficulté juridique ou administrative peut se superposer à des contraintes économiques déjà fortes.

Pour les établissements, cette approche touche directement à la dimension sociale de la RSE. L’accessibilité ne se réduit pas à l’accès physique à un bâtiment. Elle concerne aussi l’organisation pédagogique, la circulation de l’information, la capacité à prévenir les discriminations et la continuité du parcours entre formation, stage, alternance et premier emploi. Une permanence juridique peut alors jouer un rôle supplémentaire : rendre visibles les points de friction qui demeurent malgré les procédures internes et les dispositifs d’accompagnement.

Handicap et RSE : du campus au monde professionnel

Le choix des sujets traités par Droit Pluriel élargit précisément le regard au-delà de la salle de cours. Stage non accessible, problème en alternance, discrimination, modification d’une prestation sociale ou difficulté lors d’une mobilité internationale : le parcours de l’étudiant croise très tôt celui d’entreprises, d’administrations et d’autres organisations. Agir Étudiant se situe ainsi à la jonction entre responsabilité sociale de l’enseignement supérieur et politiques d’inclusion du monde professionnel.

Cette articulation donne au projet une portée RSE particulière. Un étudiant qui rencontre une rupture d’alternance liée au handicap n’est déjà plus seulement confronté au fonctionnement de son établissement ; il est au contact d’un employeur. De même, l’accessibilité d’un stage interroge l’accueil pratiqué par l’organisation qui le reçoit. En donnant aux intéressés des moyens pour identifier leurs droits et les recours possibles, le programme agit donc en amont de l’insertion professionnelle, là où se forment aussi les premières expériences du travail.

Le cadre public évolue dans le même sens. La Conférence nationale du handicap de septembre 2026 a annoncé une stratégie nationale de l’accessibilité pour la période 2026-2029. De son côté, le Conseil national consultatif des personnes handicapées propose de prolonger jusqu’en 2029 la mission de six universités démonstratrices d’accessibilité, de développer la formation à l’accessibilité pédagogique et de créer un service national de médiation et de recours de premier niveau pour les étudiants en situation de handicap. Il s’agit à ce stade de propositions du CNCPH et non de mesures toutes déjà mises en œuvre.

Droit Pluriel inscrit son action dans un écosystème associant plusieurs acteurs : le dispositif est soutenu par la Fondation Handicap Malakoff Humanis, la Fondation Valentin Haüy et le Département de la Seine-Saint-Denis. Cette coopération permet de relier expertise juridique, connaissance des réalités étudiantes et présence territoriale. À partir du 14 octobre 2026, les permanences fourniront surtout un test très concret de cette ambition : vérifier, situation après situation, si les droits prévus pour les étudiants en situation de handicap peuvent réellement être compris, sollicités et appliqués.