Avant d’entrer dans l’eau cet été, regardez cette carte : les méduses peuvent envahir votre plage en moins de 3 heures

Après une première vague en juin, les méduses ont refait leur apparition dès le mois de juillet sur le littoral méditerranéen. De nouveaux signalements ont été recensés dans trois départements : les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Pour éviter la mauvaise surprise en posant sa serviette, plusieurs outils permettent désormais de vérifier en amont si des méduses ont été repérées près de sa plage.

Il reste impossible de garantir une baignade sans rencontre. Mais entre cartes participatives, drapeaux de signalisation et lecture des conditions météo, certains indices aident à évaluer le risque avant de se jeter à l’eau.

Meduseo, ACRI-ST et Jelly Beach, trois cartes pour anticiper

Le site meduseo.com repose sur les observations des baigneurs eux-mêmes. Chacun peut photographier une méduse, indiquer sa localisation, et le signalement reste visible jusqu’à 48 heures. Un code couleur permet de dater l’information d’un coup d’œil : rouge pour une observation de moins de 24 heures, orange pour un signalement de la veille, jaune pour une présence plus ancienne.

La société ACRI-ST a de son côté développé une carte centrée sur l’Europe, avec un focus sur la Méditerranée. Le littoral du sud de la France y concentre le plus grand nombre de signalements, devant la Corse, la Sardaigne, la Sicile et la Catalogne.

Des icônes en forme de méduse, colorées selon l’ancienneté du signalement, cohabitent parfois avec des icônes en forme de drapeau, qui signalent au contraire une absence de méduses dans des zones où leur présence est habituelle. En cliquant sur une icône, l’utilisateur accède aux coordonnées du lieu, à la vitesse et à la direction du vent, à la température et au taux d’humidité relevés au moment de l’observation. Le 5 août 2024, une Pelagia noctiluca avait ainsi été repérée sur une plage proche de Monaco.

Une deuxième carte, Jelly Beach, vise l’ensemble des côtes françaises et pas seulement la Méditerranée, avec toutefois moins de données sur les zones les moins fréquentées. Aucune de ces cartes ne s’appuie sur des satellites ou des radars : ce sont les nageurs, les plagistes et les pêcheurs qui alimentent le système en signalant, ou non, la présence de méduses.

La fiabilité de l’information dépend donc directement du nombre de contributeurs sur une zone donnée. L’absence de point sur la carte ne signifie pas l’absence de méduses, simplement qu’aucun baigneur n’a publié d’observation.

Source : meduseo.com

Le drapeau violet, un signal encore méconnu

Sur les plages surveillées, un drapeau violet avertit de la présence d’espèces aquatiques potentiellement dangereuses, méduses comprises. Moins connu que les drapeaux vert, jaune ou rouge qui rythment habituellement les journées de plage, il vaut pourtant la peine d’être surveillé avant d’entrer dans l’eau.

Des vents et des courants qui poussent les méduses vers la côte

Leur présence n’est jamais totalement aléatoire. Les vents et les courants marins peuvent les rabattre vers le littoral en quelques heures seulement, notamment lorsqu’un vent de sud persiste plusieurs jours. La température de l’eau joue également un rôle, tout comme certains déséquilibres des écosystèmes marins qui favorisent leur prolifération.

Pelagia noctiluca, l’espèce la plus urticante

En Méditerranée, l’espèce la plus souvent responsable des piqûres est la Pelagia noctiluca, une petite méduse violette reconnaissable à sa couleur rosée et à ses filaments longs, difficiles à repérer dans l’eau. Elle prolifère souvent massivement lors des étés chauds et reste la plus signalée sur la carte ACRI, particulièrement redoutée sur la Côte d’Azur et en Corse.

D’autres espèces sont bien plus inoffensives. Le Rhizostoma pulmo, ou « poumon de mer », peut atteindre 60 centimètres de diamètre mais son contact reste seulement désagréable. L’Aurelia aurita, la méduse aurélie, se reconnaît à ses quatre organes en forme de fer à cheval au centre d’une ombrelle transparente : sa piqûre provoque au plus une légère irritation.

Sur la façade atlantique, la vigilance concerne surtout la Physalia physalis, la galère portugaise, souvent confondue avec une méduse alors qu’il s’agit en réalité d’une colonie d’organismes marins capable de provoquer des envenimations bien plus sévères.

La plupart des espèces présentes sur les côtes françaises ne présentent pas de danger réel pour l’homme. Mais un baigneur peine à les différencier à l’œil nu, d’où la règle de précaution la plus simple : ne jamais toucher une méduse, même échouée sur le sable, ses cellules urticantes pouvant rester actives plusieurs heures.

Les bons gestes en cas de piqûre

Une piqûre de méduse provoque une douleur vive, comparable à une brûlure ou à une décharge électrique, accompagnée de marques rouges ou violacées sur la peau. Les gestes recommandés, validés par des organismes de secours comme les Sauveteurs en Mer (SNSM) et la Croix-Rouge, se déroulent en cinq étapes.

Il faut d’abord sortir de l’eau calmement, sans geste brusque, pour éviter de disperser le venin.

Vient ensuite un rinçage abondant à l’eau de mer, pendant au moins 30 secondes, jamais à l’eau douce (ni douche de plage, ni bouteille d’eau minérale), qui ferait éclater les cellules urticantes restantes et libérerait davantage de venin.

Les filaments visibles se retirent sans frotter, idéalement à la pince à épiler ; à défaut, on applique du sable mouillé qu’on laisse sécher avant de le retirer avec une carte rigide, jamais à main nue.

Selon la piqûre, du chaud ou du froid peut ensuite être appliqué, le consensus scientifique n’étant pas total sur ce point.

Une désinfection à l’antiseptique termine la séquence, surtout si la zone a été grattée.

Certains fragments de tentacules peuvent aussi être immergés dans une eau chaude salée, entre 40 et 45 degrés, pendant une vingtaine de minutes. L’urine, elle, reste à proscrire : contrairement à l’idée reçue, elle n’a pas la composition chimique nécessaire pour neutraliser le venin et peut même infecter la plaie.