Transparence : les sociétés cotées accélèrent leur mutation sous l’effet de la CSRD

La transparence n’est plus seulement une obligation réglementaire. Elle devient un véritable levier de gouvernance, de confiance et de compétitivité. L’édition 2026 des Transparency Awards de Labrador Transparency montre que les sociétés cotées françaises progressent nettement, sous l’effet de la CSRD et des nouvelles attentes des investisseurs comme des parties prenantes.

La transparence des entreprises progresse sous l’effet de la CSRD

La publication de la 17e édition des Transparency Awards intervient dans un contexte où les exigences de reporting extra-financier n’ont jamais été aussi élevées. Après l’entrée en vigueur de la directive européenne CSRD, les entreprises françaises doivent désormais produire une information plus structurée, davantage comparable et plus accessible. Pour les directions RSE, la qualité du reporting ne se limite plus à satisfaire les régulateurs : elle participe directement à la crédibilité de leur stratégie de développement durable.

L’étude réalisée par Labrador Transparency offre à cet égard un panorama particulièrement riche. Basée sur l’analyse de 135 entreprises françaises, représentant 144.000 données évaluées au travers de 517 critères, elle met en lumière les progrès accomplis mais aussi les marges d’amélioration qui subsistent. Au-delà du classement des lauréats, elle constitue surtout un baromètre des nouvelles pratiques de communication responsable et de gouvernance.

Le premier enseignement de l’étude est sans doute la progression globale de la transparence. Tous supports confondus, les entreprises analysées atteignent désormais un score moyen de 43%, un niveau encore perfectible mais en hausse par rapport à l’année précédente. Cette amélioration ne doit rien au hasard. Elle traduit l’appropriation progressive de la directive européenne sur le reporting de durabilité, qui oblige les grandes entreprises à revoir en profondeur leur manière de produire et de présenter leurs informations financières et extra-financières.

Le document d’enregistrement universel apparaît comme le principal bénéficiaire de cette évolution. Sa note moyenne passe de 38% à 49%, signe que les sociétés investissent désormais dans une information plus lisible, mieux organisée et davantage orientée vers les besoins des différentes parties prenantes. Les rapports deviennent plus pédagogiques, les chapitres gagnent en cohérence et les indicateurs ESG prennent progressivement une place comparable à celle des données financières.

Cette évolution dépasse largement le simple respect des textes européens. Les entreprises semblent désormais considérer la transparence comme un outil de dialogue avec leurs investisseurs, leurs salariés, leurs clients et l’ensemble de leur écosystème. Les informations relatives à la stratégie, aux risques climatiques, aux plans de transition ou encore à la création de valeur sont présentées de manière plus structurée, facilitant leur compréhension et leur comparaison.

L’étude montre également que les sociétés françaises commencent à intégrer des pratiques encore rares il y a quelques années. Les synthèses exécutives, ou executive summaries, se développent rapidement afin de permettre une lecture plus efficace des rapports de durabilité. Près de 40% des entreprises étudiées y ont désormais recours, preuve que l’accessibilité de l’information devient un objectif en soi.

Cette recherche de lisibilité rejoint d’ailleurs la philosophie défendue par Laurent Rouyrès, président de Labrador Transparency, qui estime que « l’IA ne transforme pas les fondamentaux de l’information : elle en révèle l’exigence absolue de clarté, de structure et de confiance ». Cette affirmation résume bien l’évolution actuelle du reporting RSE : face à la multiplication des contenus générés ou analysés par des outils d’intelligence artificielle, la qualité de la structuration documentaire devient un facteur essentiel de crédibilité.

Transparence, investisseurs et sociétés cotées : une nouvelle logique de communication

Les progrès ne concernent pas uniquement les documents réglementaires. L’étude met également en évidence la transformation rapide des espaces numériques destinés aux investisseurs. Les sites institutionnels deviennent progressivement de véritables plateformes d’information financière et ESG, capables d’offrir une expérience plus fluide et plus complète.

Le niveau moyen de transparence des portails investisseurs atteint désormais 44%, contre 32% un an auparavant. Cette progression reflète un changement profond de philosophie. Les entreprises ne se contentent plus de mettre leurs rapports en téléchargement. Elles développent des interfaces interactives, facilitent la navigation entre les documents et proposent des outils destinés à améliorer l’exploitation des données publiées.

Parmi les évolutions les plus marquantes figure l’apparition des databooks ESG. Environ 21% des sociétés analysées mettent désormais à disposition un document spécifique regroupant les principaux indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette pratique répond directement aux attentes des analystes financiers, des agences de notation extra-financière et des investisseurs institutionnels, qui recherchent des données facilement exploitables sans devoir parcourir plusieurs centaines de pages de rapports.

Cette évolution traduit également une professionnalisation croissante des directions RSE. Les informations extra-financières ne sont plus présentées comme un simple complément de communication institutionnelle. Elles deviennent des données stratégiques, destinées à éclairer les décisions d’investissement et à démontrer la robustesse du modèle économique dans un contexte de transition écologique.

Les résultats des Transparency Awards illustrent enfin cette montée en puissance des meilleures pratiques. Mercialys prend la première place du classement général 2026, devant Hermès International et FDJ United. Si ce palmarès récompense la qualité documentaire, il souligne surtout que la transparence est désormais perçue comme une compétence à part entière, mobilisant les directions financières, les équipes RSE, les juristes, les spécialistes des relations investisseurs et les communicants autour d’un objectif commun : produire une information fiable, intelligible et comparable.

La transparence ESG s’enrichit, mais certains angles morts demeurent

Si les documents de durabilité gagnent incontestablement en maturité, l’étude met également en évidence une montée en qualité du contenu publié par les entreprises. La CSRD n’a pas seulement conduit les sociétés cotées à produire davantage d’informations : elle les pousse aussi à expliquer leur stratégie, leurs méthodes et leurs objectifs avec un niveau de détail inédit.

Cette évolution apparaît notamment dans la présentation des émissions de gaz à effet de serre. La quasi-totalité des entreprises étudiées publient désormais leurs émissions exprimées en tonnes équivalent CO₂. Les plans de transition climatique deviennent eux aussi plus complets. Les trajectoires de réduction des émissions, les références scientifiques utilisées, les scénarios retenus et les informations relatives à la taxonomie européenne figurent de plus en plus fréquemment dans les rapports. Les entreprises détaillent davantage leurs analyses de double matérialité, leurs politiques de biodiversité, leurs chaînes de valeur ainsi que leurs principaux indicateurs ESG.

Les progrès concernent également la gouvernance. Les informations sur les compétences ESG des conseils d’administration, les travaux réalisés par les comités RSE ou encore les critères environnementaux intégrés dans la rémunération variable des dirigeants deviennent progressivement des standards de communication. Cette évolution répond aux attentes des investisseurs, mais aussi aux nouvelles exigences réglementaires qui placent la gouvernance au cœur des politiques de durabilité.

Pour autant, l’étude montre que certains sujets restent insuffisamment développés. Les entreprises communiquent encore peu sur le partage de la valeur avec les salariés, sur la définition d’un salaire décent ou encore sur les mécanismes précis permettant d’évaluer les performances sociales. De même, la description détaillée des méthodologies utilisées pour certaines analyses climatiques ou pour la double matérialité demeure encore inégale selon les secteurs d’activité.

Les auteurs de l’étude soulignent ainsi que la transparence ne consiste plus uniquement à publier des indicateurs. Elle suppose également d’expliquer les hypothèses retenues, les limites des calculs, les niveaux d’incertitude et les arbitrages opérés. Cette exigence de contextualisation devient progressivement un critère de qualité du reporting RSE.

Le constat est plus nuancé concernant le langage clair. Si les entreprises utilisent un vocabulaire généralement plus accessible qu’auparavant, certaines habitudes rédactionnelles restent difficiles à faire évoluer. Les phrases demeurent souvent longues, les formulations passives restent fréquentes et les documents continuent d’accumuler des formulations techniques qui compliquent leur lecture. L’enjeu est pourtant majeur : un rapport complet perd une partie de sa valeur si son contenu demeure difficilement compréhensible pour les investisseurs, les salariés ou les autres parties prenantes.

Pourquoi les plans de vigilance restent le principal point faible des sociétés cotées

L’un des enseignements les plus marquants de cette édition concerne les plans de vigilance. Alors que la plupart des supports progressent, ce document est le seul dont le niveau moyen de transparence recule, passant de 38% à 35%.

Ce résultat peut sembler paradoxal au regard de l’importance croissante accordée aux droits humains, aux impacts environnementaux et aux risques présents dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Pourtant, l’étude montre que les entreprises peinent encore à transformer leurs obligations légales en véritables outils de dialogue avec leurs parties prenantes.

Certes, plusieurs avancées sont observées. Les dispositifs de gouvernance sont mieux décrits, les mesures de prévention gagnent en précision, et les échanges avec les parties prenantes sont davantage explicités. En revanche, les indicateurs de suivi, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées ou les évaluations d’efficacité restent souvent insuffisamment détaillés.

Cette situation illustre une réalité plus large. Dans de nombreuses entreprises, le plan de vigilance demeure un document juridique avant d’être un véritable document de pilotage stratégique. À l’inverse, les rapports de durabilité tendent progressivement à devenir des supports de management, de dialogue et de transformation de l’entreprise.

L’étude observe également une évolution intéressante des codes d’éthique et des politiques anticorruption. Les entreprises cherchent désormais à rendre ces documents plus concrets, plus illustrés et plus accessibles. Les dirigeants y prennent davantage la parole afin d’incarner les engagements de l’organisation, tandis que les dispositifs d’alerte et les formations sont mieux expliqués.

En revanche, l’intelligence artificielle apparaît encore très peu dans ces référentiels éthiques. Pourtant, son développement rapide soulève déjà des questions relatives à la gouvernance, à la protection des données, aux biais algorithmiques ou encore à la responsabilité des entreprises. Les prochaines éditions des Transparency Awards devraient probablement mesurer l’intégration progressive de ces nouveaux enjeux.

Au-delà du classement des lauréats, cette étude met finalement en évidence une évolution profonde de la communication RSE. La transparence ne relève plus uniquement de la conformité réglementaire. Elle devient un instrument de gouvernance, un facteur de confiance pour les investisseurs et un élément de différenciation pour les entreprises capables de démontrer la cohérence de leur stratégie de développement durable. Dans un environnement où les exigences de reporting continueront de croître, la qualité de l’information publiée pourrait rapidement devenir un avantage concurrentiel aussi déterminant que la performance financière elle-même.