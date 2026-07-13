La Fondation du Sport Français accélère le mécénat sportif

La Fondation du Sport Français renforce son Club des Mécènes afin de fédérer davantage d’entreprises autour du financement du sport de haut niveau. Au-delà d’un simple cercle de partenaires, cette initiative illustre la montée en puissance d’un mécénat sportif structuré qui accompagne les athlètes français dans leur double projet sportif et professionnel.

La Fondation du Sport Français et les entreprises mécènes au cœur d’un modèle inédit

La Fondation du Sport Français annonce la poursuite du développement de son Club des Mécènes. L’objectif est de réunir des entreprises convaincues que le soutien aux sportifs de haut niveau constitue un investissement durable, tant sur le plan humain que sociétal. À travers cette initiative, la fondation entend créer un véritable réseau d’acteurs économiques capables d’accompagner les athlètes tout au long de leur carrière tout en renforçant les liens entre le monde de l’entreprise et celui du sport.

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du Sport Français est aujourd’hui l’un des principaux outils de développement du mécénat sportif en France. Si le grand public connaît surtout son Pacte de Performance, qui accompagne plusieurs centaines de sportifs français, son action s’étend désormais bien au-delà grâce à différents dispositifs destinés à mobiliser entreprises, particuliers et collectivités autour du financement du sport de haut niveau.

Créée pour favoriser le développement du mécénat sportif, la Fondation du Sport Français poursuit une ambition simple : permettre aux athlètes de consacrer davantage de temps à leur préparation tout en sécurisant leur avenir professionnel. Son action repose sur une conviction forte selon laquelle la réussite sportive ne dépend pas uniquement des performances réalisées sur les terrains ou dans les stades, mais également de la stabilité financière, de la formation et de l’accompagnement dont bénéficient les sportifs tout au long de leur parcours.

Pour remplir cette mission, la fondation a progressivement construit plusieurs dispositifs complémentaires. Le plus connu reste le Pacte de Performance, qui permet à des entreprises comme à des particuliers d’apporter un soutien financier direct à des sportifs inscrits dans un double projet. Les aides peuvent financer des études supérieures, une formation professionnelle, l’acquisition de matériel, les déplacements internationaux, le suivi médical ou encore la préparation des grandes compétitions. Les sportifs accompagnés sont sélectionnés par un comité réunissant notamment la Fondation du Sport Français, l’Agence nationale du Sport, le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français ainsi que l’INSEP.

Les résultats obtenus ces dernières années illustrent l’importance prise par ce dispositif. Avant les Jeux olympiques de Paris 2024, plus de 600 athlètes étaient accompagnés par le Pacte de Performance. 29 des 44 médailles remportées par la délégation française lors des Jeux ont été décrochées par des sportifs bénéficiant de ce soutien, soit près des deux tiers du total. Fin 2025, le nombre de sportifs suivis avait encore progressé pour atteindre 611 bénéficiaires, tandis que l’ensemble des dispositifs de la fondation concernait désormais environ 1.600 sportifs.

Le mécénat présente également un intérêt pour les entreprises. Au-delà de l’avantage fiscal prévu par la législation française, les dirigeants y voient un moyen d’associer leur image aux valeurs du sport de haut niveau : engagement, résilience, dépassement de soi, collectif ou encore performance. Cette relation dépasse souvent le simple soutien financier, puisque les entreprises rencontrent régulièrement les sportifs, découvrent leurs méthodes de préparation et développent des échanges inspirants avec leurs collaborateurs.

La Fondation du Sport Français rassemble un Club des Mécènes en pleine expansion

C’est précisément pour approfondir cette relation qu’a été créé le Club des Mécènes. Présidé par Thierry Braillard, avec Anthony Khoi comme président ambassadeur, ce cercle réunit des dirigeants souhaitant inscrire leur engagement dans la durée. La Fondation du Sport Français ne présente pas ce club comme un simple réseau de partenaires, mais comme un espace privilégié de dialogue où entreprises, athlètes et responsables du mouvement sportif peuvent partager leurs expériences et réfléchir ensemble aux enjeux de la haute performance.

« Le Club des Mécènes est une communauté qui partage la conviction que le sport de haut niveau est un investissement pour notre société », explique Thierry Braillard, président de la Fondation du Sport Français. Selon lui, l’objectif consiste à faire émerger « une dynamique collective durable au service de la performance française » grâce à une coopération renforcée entre les acteurs économiques et le monde sportif.

Concrètement, les rencontres prennent la forme de petits-déjeuners organisés chaque mois dans un format volontairement restreint d’environ quatre-vingt-dix minutes. Ce choix favorise des échanges directs entre chefs d’entreprise, partenaires institutionnels, sportifs de haut niveau et dirigeants des fédérations. Plusieurs rendez-vous ont déjà été organisés au siège du Comité national olympique et sportif français, mais aussi au sein d’entreprises engagées comme Ippon Technologies.

Une vingtaine d’entreprises ont déjà participé à ces rencontres. Parmi elles figurent notamment BPCE, ENGIE, AG2R LA MONDIALE, Natixis Wealth Management, Forvis Mazars, MeltOne Advisory, Propuls Connect ou encore RYDGE Conseil. Le club accueille également des sportifs de premier plan, à l’image de la vice-championne d’Europe de judo Melkia Auchecorne, de l’athlète paralympique Trésor Makunda ou de la fondeuse Léonie Perry. Des personnalités du mouvement sportif, comme Pascal Grizot, président de la Fédération française de golf, viennent également partager leur vision du management, de la performance et du leadership.

Au fil de ces échanges, la Fondation du Sport Français cherche à construire une communauté durable d’entreprises mécènes capables d’accompagner les sportifs bien au-delà d’un simple soutien financier. L’enjeu consiste à créer un véritable écosystème où les besoins des athlètes rencontrent les compétences, les réseaux et les capacités d’investissement du monde économique, tout en favorisant l’insertion professionnelle des champions pendant et après leur carrière sportive.

Les entreprises mécènes financent bien plus que les performances sportives

Si le financement constitue le premier levier du mécénat, les actions soutenues par la Fondation du Sport Français couvrent en réalité un champ beaucoup plus large. L’objectif est de permettre aux athlètes de construire un véritable double projet, conciliant carrière sportive et avenir professionnel. Cette philosophie répond à une réalité bien connue du sport de haut niveau : rares sont les sportifs capables de vivre durablement de leurs résultats, tandis que la carrière d’un champion demeure, par nature, relativement courte.

Les financements apportés grâce au Pacte de Performance peuvent ainsi être consacrés à des besoins très variés. Certains sportifs utilisent cette aide pour poursuivre des études universitaires ou suivre une formation professionnelle. D’autres financent leur matériel d’entraînement, leurs déplacements internationaux, leur préparation physique, leur accompagnement médical ou encore leur participation à des compétitions qualificatives. Dans de nombreux cas, ce soutien leur permet également d’aménager leur activité professionnelle afin de consacrer davantage de temps à leur préparation.

Au-delà de l’aspect financier, la Fondation développe un accompagnement humain de plus en plus structuré. Les entreprises mécènes ouvrent régulièrement leurs portes aux athlètes afin de leur faire découvrir différents métiers, d’élargir leur réseau professionnel et de préparer leur reconversion. Les rencontres organisées dans le cadre du Club des Mécènes participent pleinement à cette logique. Elles offrent aux dirigeants l’occasion de mieux comprendre les contraintes du sport de haut niveau tout en permettant aux sportifs d’échanger avec des responsables d’entreprise sur des sujets tels que le management, le leadership, l’innovation ou la conduite du changement.

Cette proximité produit également un effet bénéfique pour les entreprises elles-mêmes. Les témoignages des sportifs nourrissent les réflexions sur la gestion de la performance, la résilience face à l’échec, la cohésion des équipes ou encore la capacité à atteindre des objectifs ambitieux. Les champions deviennent ainsi de véritables ambassadeurs des valeurs que les entreprises souhaitent transmettre à leurs collaborateurs.

Le judoka Luka Mkheidze illustre régulièrement l’impact concret de ce modèle. Soutenu par ENGIE dans le cadre du Pacte de Performance, le médaillé olympique rappelle que cet accompagnement est intervenu très tôt dans sa carrière, bien avant ses principaux succès internationaux. Son parcours témoigne de l’importance d’un soutien construit sur la durée plutôt que sur les seuls résultats sportifs.

La Fondation du Sport Français veut élargir encore son réseau d’entreprises

Le développement du Club des Mécènes s’inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la place du mécénat dans le financement du sport français. Après les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la Fondation entend capitaliser sur la dynamique créée autour des performances des équipes de France afin de pérenniser les engagements des entreprises et d’élargir encore son réseau de partenaires.

Cette ambition repose sur plusieurs dispositifs complémentaires. Aux côtés du Pacte de Performance, la Fondation anime notamment les programmes « Soutiens ton Club », destiné à accompagner les associations sportives, « Territoires de Sport », qui favorise le développement de projets locaux, ainsi que « Soutiens ton Sportif », une plateforme permettant aux particuliers de participer directement au financement des athlètes. Cette diversification des outils répond à une même logique : faciliter toutes les formes de mécénat sportif et rendre l’engagement plus accessible aux entreprises comme au grand public.

La Fondation multiplie également les initiatives destinées à rapprocher le monde économique et celui du sport. Ces derniers mois, elle a organisé plusieurs opérations de rencontres entre entreprises et athlètes afin de favoriser le partage d’expériences autour de la performance, de l’innovation ou de la préparation mentale. La plateforme « Soutiens ton Sportif » a d’ailleurs reçu le Trophée Argent de l’innovation lors des Trophées Sporsora 2026, une distinction qui illustre la reconnaissance croissante de ces nouveaux outils de financement participatif.

À travers le Club des Mécènes, la Fondation du Sport Français cherche désormais à installer un rendez-vous régulier entre dirigeants, sportifs et responsables du mouvement sportif. L’objectif dépasse largement le cadre d’un partenariat ponctuel. Il s’agit de construire une communauté capable d’accompagner les athlètes sur le long terme, de préparer les prochaines générations de champions et de démontrer que l’engagement des entreprises constitue aujourd’hui l’un des piliers du développement du sport de haut niveau en France.