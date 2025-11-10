Greenwashing : 21 compagnies aériennes changent de discours

Le secteur aérien européen traverse une mutation sans précédent de son marketing. À l’origine de ce changement : une plainte déposée par l’organisation européenne des consommateurs (BEUC) pour dénoncer les « promesses vertes trompeuses » diffusées par plusieurs compagnies. En réponse, vingt-et-une d’entre elles, dont Air France, Lufthansa, KLM, Ryanair ou EasyJet, ont accepté de revoir en profondeur leur communication sur l’écologie. L’objectif : mettre fin à un greenwashing devenu trop visible et trop risqué pour leur image comme pour leur crédibilité.

Un marketing vert remis en question par Bruxelles et les ONG

Les campagnes de marketing aérien se sont longtemps appuyées sur un vocabulaire séduisant : « vol neutre en carbone », « tarif vert », « compensation de CO₂ ». Mais selon le BEUC, ces expressions étaient souvent « sans base scientifique ». « Il était grand temps que les compagnies cessent de présenter le vol comme une option durable », a déclaré Agustín Reyna, directeur des affaires juridiques du BEUC.

En réalité, tout est parti d’une série de plaintes déposées en 2023 contre dix-sept compagnies européennes pour greenwashing. Ces procédures ont conduit la Commission européenne à ouvrir une enquête coordonnée, à travers le réseau CPC (Consumer Protection Cooperation). Le verdict est tombé : 21 compagnies se sont engagées à supprimer toute référence trompeuse à la neutralité carbone. Selon la Commission, ces entreprises doivent désormais cesser d’affirmer que « les émissions de CO₂ d’un vol spécifique peuvent être neutralisées ou compensées par des contributions financières des consommateurs », explique ESG Today.

Cette décision s’inscrit dans un contexte de sensibilisation accrue. Le transport aérien représente environ 3 % des émissions mondiales de CO2, un chiffre qui rappelle à quel point la responsabilité environnementale n’est plus un choix, mais une nécessité économique et morale.

Les compagnies aériennes revoient leur stratégie marketing et communication

Le nouveau cadre impose un rééquilibrage total des stratégies de communication. Les transporteurs devront désormais bannir les formules vagues telles que « vol écologique », « voyage durable » ou « transport responsable » si elles ne reposent pas sur des données vérifiables. Selon GRC Report, les compagnies devront également publier la méthodologie exacte utilisée pour calculer les émissions, et préciser le périmètre des mesures compensatoires.

Pour Air France et KLM, cela se traduit par un retrait progressif des mentions liées à la « compensation carbone automatique » sur leurs plateformes de réservation. Lufthansa a, de son côté, annoncé qu’elle privilégierait la communication sur ses investissements dans le carburant d’aviation durable (SAF) plutôt que sur la promesse d’un vol « neutre ». Ryanair, longtemps moquée pour ses campagnes vertes agressives, s’est engagée à reformuler ses publicités dès 2026 afin d’éviter tout risque de sanction nationale.

Une communication contrainte mais plus crédible

Ce basculement du marketing n’est pas sans coût pour les entreprises. Refondre des campagnes internationales, revoir les visuels, retravailler les messages : autant de chantiers lourds. Mais à long terme, les bénéfices sont doubles : une meilleure transparence et une plus grande confiance du public.

Les données les plus récentes de ScienceDirect (2025) montrent que la majorité des groupes aériens européens publient encore des rapports de durabilité partiellement incomplets ou peu comparables. Ces failles soulignent la nécessité de renforcer la responsabilité et la cohérence entre discours et actes. En exigeant un marketing plus honnête, la Commission européenne pousse les compagnies à transformer leur culture de communication.

Cependant, tout n’est pas réglé. Plusieurs ONG rappellent que la disparition du greenwashing lexical ne garantit pas la fin du greenwashing structurel. Autrement dit : le remplacement d’un mot ne crée pas une réduction d’émissions. L’épreuve décisive viendra des actions concrètes : investissements dans le carburant durable, modernisation des flottes, et réduction des vols court-courriers.