Grandeur ou bonheur : repenser le récit national français

La France aime se rêver en grande puissance. Mais cet imaginaire, hérité de l’histoire, empêche aujourd’hui d’affronter les défis sociaux, écologiques et économiques. Sébastien Laye appelle à rompre avec le mythe de la grandeur pour construire un pays réellement soucieux du bien-être collectif.

Un imaginaire devenu contre-productif

La France se perçoit à travers un prisme classique : rayonnement culturel, rôle international, armée forte, modèle social universel. Laye affirme que cette représentation, séduisante mais datée, empêche le pays de concentrer ses efforts sur l’essentiel. L’énergie politique est mobilisée par des objectifs de prestige plutôt que par l’amélioration de la vie quotidienne.Une ambition disproportionnée face aux moyens réels.

Le pays ne peut plus financer simultanément un État-providence généreux, une puissance militaire ambitieuse, une diplomatie active, la transition écologique et l’ensemble de ses missions sociales. L’écart entre ambition et capacité génère frustration, tensions et perte de confiance dans l’action publique.

Laye prend l’exemple du Danemark. Ce pays ne cherche pas à être une superpuissance. Il vise la qualité de vie de ses habitants. Il mise sur la cohésion, l’innovation sociale, la performance de ses services publics et une transition énergétique pragmatique. Le contraste avec la France est saisissant.

Un récit national à reconstruire

Pour l’auteur, la France doit changer de logiciel culturel. L’avenir du pays repose sur l’éducation, les infrastructures, la mobilité sociale, l’innovation écologique et la revitalisation des territoires. La RSE, loin d’être un supplément d’âme, devient une boussole pour l’action publique : efficacité, transparence, impact humain.

La France doit apprendre à aligner ambition et réalité. Ce n’est pas renoncer à son identité, mais la réactualiser. Un pays qui assume sa taille réelle, ses atouts, ses faiblesses, et qui investit prioritairement dans son capital humain, peut redevenir un modèle. Le bonheur collectif n’est pas un luxe. C’est un projet politique.