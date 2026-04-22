Gaspillage alimentaire : Compass Group renforce ses engagements

Compass Group France s’allie à la Fédération Française des Banques Alimentaires pour structurer la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ce partenariat national vise à redistribuer les excédents alimentaires de ses 3 000 établissements vers les personnes en précarité, transformant des initiatives locales en modèle duplicable.

Gaspillage alimentaire : un partenariat stratégique pour amplifier l’action territoriale

La lutte contre le gaspillage alimentaire franchit une étape décisive avec l’alliance nouée entre Compass Group France et la Fédération Française des Banques Alimentaires (FFBA). Cette collaboration structurante, dévoilée le 31 mars dernier, illustre la métamorphose du géant de la restauration collective, qui transforme ses initiatives ponctuelles en un modèle national d’envergure. L’urgence demeure saisissante : alors que la restauration collective engendre en moyenne 100 grammes de déchets alimentaires par convive et par repas, 5 millions de personnes affrontent l’insécurité alimentaire sur le territoire français.

Cette démarche s’ancre dans une logique d’interdépendance territoriale où chaque acteur économique endosse désormais sa responsabilité face aux défis sociétaux contemporains. L’ampleur du défi exige des réponses à la mesure : Compass Group France, qui orchestre la distribution de 245 millions de repas annuels à travers plus de 3 000 établissements, détient un potentiel d’action remarquable pour endiguer significativement le gaspillage et consolider l’aide alimentaire.

Portrait d’un géant de la restauration collective

Émanation hexagonale du britannique Compass Group, leader mondial de la restauration sous contrat, Compass Group France s’est hissé au rang d’acteur de référence depuis son implantation en 1999. L’entreprise déploie une stratégie de spécialisation sectorielle sophistiquée à travers ses marques dédiées : Eurest, Exalt et Dupont Restauration orchestrent la restauration d’entreprise, Scolarest investit l’univers éducatif, Mediance anime les cafétérias hospitalières, Medirest dessert les établissements de santé et médico-sociaux, tandis que Levy Restaurants sublime l’événementiel.

Cette diversification permet à l’entreprise d’embrasser l’ensemble des segments de la restauration collective, fédérant 16 300 collaborateurs sur le territoire national. Cette présence massive confère à Compass Group France une responsabilité singulière dans la réduction du gaspillage alimentaire, d’autant que l’entreprise a déjà prouvé sa capacité transformatrice : en trois années, elle a diminué son gaspillage de 33 % en restauration d’entreprise, 46 % dans l’enseignement et 22 % en secteur médico-social.

Un partenariat aux dimensions multiples

L’alliance avec la FFBA répond à une logique de structuration nationale pour une action territoriale renforcée. Jusqu’alors, les excédents consommables faisaient l’objet d’initiatives locales certes utiles mais éparses, souvent entravées par l’absence de cadre commun ou par des contraintes logistiques considérables. Le partenariat avec la FFBA permet de transcender ces écueils grâce à un maillage de 79 Banques Alimentaires et plus de 6 000 associations partenaires.

La mécanique opérationnelle s’appuie sur ProxiDon, la plateforme numérique des Banques Alimentaires qui permet de signaler instantanément les produits disponibles et d’orchestrer une mise en relation directe avec l’association locale capable de collecter les denrées dans les délais impartis. Cette solution technologique garantit une traçabilité exhaustive : chaque don est consigné, daté et associé à une association bénéficiaire identifiée. Cette approche méthodique rejoint les innovations observées dans d’autres secteurs, comme la valorisation des déchets agricoles dans l’industrie textile, qui témoigne d’une conscience écologique grandissante.

Une approche graduée et mesurable

Le déploiement s’orchestre selon une montée en puissance méthodique, s’amorçant par dix cuisines centrales avant d’être étendu à d’autres établissements-clients. Sur cette base initiale, le potentiel s’évalue à 10 tonnes de denrées redistribuées annuellement, soit l’équivalent de 20 000 repas.

La sécurisation du processus repose sur plusieurs garde-fous rigoureux. Chaque don fait d’abord l’objet d’un contrôle minutieux et d’une validation par le service qualité de Compass Group France. Une formation spécifique sera dispensée à chaque établissement, par la Banque Alimentaire locale ou la FFBA, afin de garantir une appropriation rapide et de transformer le don en geste naturel, maîtrisé et intégré au quotidien des équipes.