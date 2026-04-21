L’Udecam se dote de son manifeste RSE

L’Udecam publie son premier manifeste RSE, marquant l’engagement collectif des agences médias vers une performance publicitaire responsable. Ce document structurant définit quatre axes prioritaires : environnement, diversité sociale, pluralisme médiatique et éthique technologique.

L’Udecam affirme son leadership responsable avec un manifeste RSE inédit

L’Udecam, union des agences conseil en média, franchit une étape décisive dans sa démarche de responsabilité sociétale en publiant son premier manifeste RSE. Cette initiative marque l’entrée collective des agences médias dans une nouvelle ère où la performance publicitaire ne peut plus s’affranchir de considérations environnementales, sociales et éthiques. Face aux urgences climatiques et sociétales contemporaines, l’organisation professionnelle assume pleinement son rôle d’intermédiaire influent entre marques, médias et citoyens.

Ce document fondateur révèle une prise de conscience majeure au sein d’un secteur longtemps focalisé sur l’efficacité pure. Désormais, chaque choix médiatique doit intégrer ses répercussions sur l’environnement, les représentations sociales, la qualité démocratique et les libertés individuelles. L’engagement collectif transcende les rivalités commerciales traditionnelles pour construire un écosystème publicitaire compatible avec les défis du XXIe siècle.

Quatre piliers pour transformer l’industrie médiatique

Le manifeste de l’Udecam structure son action autour de quatre axes prioritaires, témoignant d’une approche holistique de la responsabilité d’entreprise. La dimension environnementale occupe une place centrale, avec l’engagement de mesurer systématiquement l’empreinte carbone des campagnes publicitaires. Cette démarche répond à une nécessité pressante dans un contexte où le numérique représente déjà 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon l’ADEME.

L’association s’engage également à soutenir la convergence des référentiels de mesure carbone entre médias, participant activement aux travaux interprofessionnels visant l’harmonisation des standards. Cette standardisation constitue un prérequis indispensable pour une évaluation homogène et crédible de l’impact environnemental des dispositifs publicitaires. Les agences membres promettent par ailleurs d’identifier les leviers de réduction des émissions associées à la production et diffusion médiatique.

Le volet social du manifeste privilégie l’inclusion, la diversité et l’équité comme fondements d’un secteur plus juste. Les agences s’engagent à favoriser la diversité dans leurs équipes et parmi leurs partenaires, tout en soutenant l’égalité des chances dans l’accès aux métiers de la communication. Cette ambition s’accompagne d’un impératif de protection des collaborateurs contre toute forme de harcèlement et de pression.

Le pluralisme médiatique au cœur de la stratégie

La défense d’un écosystème médiatique équilibré constitue le troisième pilier de ce manifeste. L’Udecam encourage une allocation plus équitable des investissements publicitaires, tenant compte de la contribution des médias à la qualité de l’information, au débat public et à la cohésion sociale. Cette approche vise à contrer la concentration excessive des budgets sur quelques plateformes dominantes.

L’organisation souhaite valoriser les éditeurs et plateformes respectant des critères éthiques et journalistiques élevés. Cette orientation répond aux inquiétudes grandissantes concernant la désinformation et la polarisation des débats publics. En privilégiant un paysage médiatique pluriel, indépendant et durable, les agences affirment leur attachement aux fondements démocratiques.

L’éthique technologique comme impératif stratégique

Le quatrième axe concerne l’usage responsable des technologies et données personnelles. Les agences s’engagent à promouvoir un traitement respectueux et sécurisé des informations privées, dans le strict respect des réglementations en vigueur, notamment le RGPD européen. Cette vigilance s’étend à l’accompagnement de l’intelligence artificielle et des technologies émergentes, avec la volonté d’éviter toute dérive éthique ou discriminatoire.

Cette préoccupation technologique reflète les enjeux contemporains liés à l’automatisation croissante des achats médias et à l’exploitation massive des données comportementales. L’émergence de l’IA générative dans les processus créatifs et stratégiques renforce l’urgence d’un cadre éthique robuste, particulièrement dans un secteur où l’intelligence artificielle responsable devient un enjeu central pour les entreprises.

AGIR : un dispositif opérationnel pour concrétiser les ambitions

Au-delà des principes généraux, l’Udecam déploie un cadre opérationnel baptisé « AGIR » destiné à transformer les engagements en actions mesurables et coordonnées. Ce dispositif favorise une dynamique collective fondée sur la transparence et l’amélioration continue, permettant aux agences de progresser ensemble plutôt qu’isolément.

Cette initiative s’inscrit dans une mobilisation déjà engagée au sein du secteur. Depuis 2025, l’association contribue au développement du label « RSE Agences Actives », élaboré avec l’AACC et AFNOR Certification, fondé sur la norme ISO 26000. Actuellement, 157 agences sont labellisées toutes branches confondues, illustrant la dynamique collective qui s’empare progressivement de l’ensemble de l’écosystème publicitaire.

Dorothée Caulier, présidente de la commission RSE de l’Udecam, souligne que ce manifeste « traduit une prise de conscience collective : la performance média ne peut plus se penser uniquement à l’aune de l’efficacité, mais aussi de son impact sur l’environnement, sur la société et sur la qualité du débat public ». Elle précise que l’ambition consiste à « aider chaque agence à transformer ses engagements en pratiques concrètes, pour faire progresser durablement l’ensemble de l’écosystème média ».