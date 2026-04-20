Carburant trop cher : Mobility Tech Green déploie un « bouclier » inédit pour les salariés

Face à l’envolée persistante des prix du carburant, Mobility Tech Green propose une réponse immédiate et concrète : transformer les voitures de service en solution de covoiturage gratuite pour les salariés. Une initiative temporaire mais révélatrice d’un changement plus profond dans la gestion des flottes d’entreprise.

Mobility Tech Green : une solution de mobilité face à la flambée des prix

Depuis plusieurs semaines, le coût du carburant pèse lourdement sur les ménages. En France, le prix du gazole dépasse les 2,14 euros par, tandis que le SP98 avoisine 2,04 euros. Dans ce contexte, Mobility Tech Green lance une initiative inédite baptisée « Bouclier Mobilité ». Il s’agit de soulager immédiatement le pouvoir d’achat des salariés tout en optimisant les ressources existantes des entreprises.

D’un côté, la hausse des carburants s’explique par des tensions géopolitiques et la volatilité des marchés pétroliers. De l’autre, les dispositifs publics peinent à absorber le choc, malgré des mesures ponctuelles comme le plafonnement des prix autour de 1,99 euro par litre pour certains carburants.

Dans ce paysage contraint, Mobility Tech Green adopte une approche pragmatique. Plutôt que d’attendre des aides extérieures, l’entreprise propose d’exploiter un gisement souvent négligé : les véhicules de service inutilisés. Ces voitures, immobilisées sur les parkings professionnels une grande partie du temps, deviennent ainsi un levier immédiat pour réduire les coûts de transport.

Cette initiative s’inscrit dans une logique de sobriété et d’optimisation des ressources. Elle répond également à une inquiétude croissante des entreprises : la hausse des frais de déplacement peut entraîner une augmentation de l’absentéisme et une baisse de motivation.

Le « Bouclier Mobilité » de Mobility Tech Green, un dispositif d’urgence

Concrètement, le « Bouclier Mobilité » repose sur un principe simple. Pendant 90 jours, les entreprises peuvent ouvrir l’accès à leur flotte de véhicules de service pour organiser des trajets partagés entre salariés. Un conducteur récupère ses collègues sur le trajet domicile-travail, en utilisant une voiture de l’entreprise.

Tout est pensé pour être fluide. L’accès au véhicule se fait via smartphone ou badge, sans gestion de clés. Cette simplicité opérationnelle permet un déploiement rapide, sans transformation lourde des infrastructures existantes. Pour les salariés, le bénéfice est immédiat. Ils peuvent éviter totalement les coûts liés à l’utilisation de leur véhicule personnel. Pour l’entreprise, l’intérêt est double : améliorer l’usage de la flotte et renforcer la cohésion interne.

« Aujourd’hui, une voiture de service qui ne bouge pas est un actif gâché. En ces temps de crise, elle doit devenir un outil de solidarité », explique Alexandre Fournier, directeur communication et marketing de Mobility Tech Green. Il ajoute que « la hausse du carburant peut très vite devenir un frein concret à l’accès au travail ».

Une expertise historique dans la gestion de flotte et la mobilité

Si cette opération se distingue par son caractère temporaire et urgent, elle s’appuie sur un savoir-faire solide. Mobility Tech Green revendique plus de 15 ans d’expérience dans l’autopartage pour entreprises et collectivités. Son cœur d’activité repose sur une plateforme technologique, combinant logiciels SaaS, équipements connectés et applications mobiles. Cette solution, commercialisée sous la marque e-Colibri, permet déjà de gérer des flottes importantes pour de grandes organisations comme Orange, Enedis ou encore EDF.

Les chiffres témoignent de cette maturité. Selon le baromètre 2025 de l’entreprise, plus de 5 millions de kilomètres ont été parcourus en covoiturage via ses solutions, sur un parc dépassant les 8.000 véhicules. Autrement dit, le « Bouclier Mobilité » ne constitue pas une rupture technologique, mais une adaptation stratégique d’outils déjà éprouvés.

Mobilité durable et optimisation des flottes de véhicules

Enfin, cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de transformation de la mobilité professionnelle. Alors que les pouvoirs publics encouragent les alternatives à la voiture individuelle — avec notamment une prise en charge des transports publics pouvant atteindre 75% en 2026 — les entreprises sont incitées à repenser leurs pratiques. Dans ce cadre, la mutualisation des trajets apparaît comme une solution à la fois économique et écologique. En réduisant le nombre de véhicules en circulation, elle contribue à limiter les émissions de CO₂ tout en optimisant les ressources existantes.

Le « Bouclier Mobilité » illustre ainsi une évolution des modèles. La flotte de véhicules ne se limite plus à un outil logistique interne. Elle devient un instrument de politique sociale et environnementale, capable de répondre à des crises conjoncturelles tout en s’inscrivant dans une stratégie durable.