Plus de la moitié de l’électricité produite en 2025 a été renouvelable

En 2025, l’électricité propre a couvert 100% des nouveaux besoins énergétiques mondiaux, permettant aux renouvelables de dépasser le charbon pour la première fois depuis un siècle. Cette révolution énergétique redéfinit les enjeux stratégiques pour les entreprises.

L’électricité propre franchit un cap historique

L’année 2025 s’inscrit désormais dans les annales de l’histoire énergétique mondiale. Pour la première fois de notre ère industrielle, l’électricité propre a répondu à l’intégralité des nouveaux besoins planétaires, orchestrant un tournant décisif dans la symphonie de la transition énergétique globale.

Selon l’étude publiée par le think tank londonien Ember, spécialisé dans l’analyse des données énergétiques, la production mondiale d’électricité propre a bondi spectaculairement de 887 térawattheures (TWh) en 2025, éclipsant largement l’augmentation de la demande globale établie à 849 TWh.

Les renouvelables détrônent le charbon après un siècle de règne

Cette croissance exceptionnelle a permis aux énergies renouvelables de conquérir 34 % de la production électrique mondiale, surpassant pour la première fois en cent ans la part du charbon, désormais confinée à 33 %. Cette inversion historique redessine complètement la géographie énergétique planétaire, créant de formidables opportunités pour les entreprises engagées dans des démarches RSE ambitieuses.

« Nous pénétrons résolument dans l’ère de la croissance propre », proclame Aditya Lolla, directeur général par intérim d’Ember. « L’énergie propre se développe désormais avec une vélocité suffisante pour absorber l’augmentation de la demande électrique mondiale, stabilisant la génération fossile avant son déclin inexorable. L’élan que nous observons transcende l’ambition pour devenir une réalité structurelle. »

Analyse détaillée de la puissance renouvelable mondiale

Cette métamorphose s’enracine dans des fondamentaux techniques et économiques particulièrement robustes. L’analyse minutieuse d’Ember, élaborée à partir des données de 215 nations, dévoile que 91 pays représentant 93 % de la demande mondiale d’électricité ont transmis des statistiques exhaustives pour 2025.

La production d’électricité issue du charbon a enregistré sa première contraction depuis 2020, chutant sous le seuil symbolique du tiers de la génération mondiale. Cette diminution témoigne d’une accélération remarquable du processus de décarbonisation, particulièrement manifeste dans les économies développées mais également perceptible dans certains marchés émergents.

Moteurs géographiques de la transition énergétique

Le basculement vers l’électricité propre puise ses principaux ressorts en Chine et en Inde, précise scrupuleusement le rapport d’Ember. Ces deux titans démographiques et économiques cristallisent une part significative des investissements mondiaux dans les infrastructures renouvelables, générant un effet d’entraînement sur l’ensemble de la planète.

La Chine poursuit inlassablement l’installation massive de nouvelles capacités solaires et éoliennes, tandis que l’Inde accélère son programme de transition énergétique avec des objectifs d’une ambition remarquable. Les sept pays et régions à plus forte demande électrique concentrent 72 % de la consommation mondiale, et treize groupements géographiques et économiques révèlent des tendances convergentes vers cette transformation.

Implications pour les entreprises

Cette évolution structurelle de la production électrique mondiale génère des répercussions majeures pour les stratégies d’entreprise. Pour les organisations engagées dans la RSE, cette transition représente une aubaine stratégique considérable. Les dirigeants peuvent désormais s’appuyer sur une infrastructure énergétique plus propre et plus stable pour réduire leur empreinte carbone tout en optimisant leurs coûts opérationnels. Cette nouvelle donne énergétique facilite l’atteinte des objectifs de neutralité carbone et renforce la crédibilité des engagements environnementaux auprès des parties prenantes.

L’augmentation de 849 TWh de la demande mondiale d’électricité en 2025 reflète non seulement la croissance économique continue mais également l’électrification progressive de nombreux secteurs, de l’automobile aux processus industriels. Cette dynamique offre des opportunités inédites aux entreprises positionnées sur les technologies propres, particulièrement celles qui ont anticipé cette transition dans leur stratégie RSE. Les innovations écologiques se multiplient dans tous les secteurs, créant un écosystème favorable aux entreprises responsables.

L’année 2025 grave ainsi une étape décisive dans l’épopée énergétique mondiale. L’Agence internationale de l’énergie corrobore cette tendance dans ses dernières projections, soulignant l’irréversibilité du processus de transformation du mix électrique global. Pour les dirigeants d’entreprise engagés dans la RSE, cette évolution impose une réévaluation stratégique de leurs approches énergétiques et ouvre la voie à de nouveaux modèles de croissance durable, où performance économique et responsabilité environnementale convergent vers un avenir énergétique résolument propre.