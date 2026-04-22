Les astronomes confirment la découverte d’une super-Terre à 18 années-lumière seulement

GJ 251c, une nouvelle candidate super-Terre, pourrait bien changer notre façon de voir les exoplanètes et la possibilité de vie au-delà du système solaire. À seulement 18 années-lumière de la Terre, cette découverte pose beaucoup de questions sur la formation des planètes et les conditions nécessaires pour qu’une planète soit habitable.

Comment on l’a détectée et ce qu’on en sait

GJ 251c orbite autour de GJ 251, une petite naine rouge, un type d’étoile très courant dans la galaxie. La planète n’a pas encore été photographiée : son existence a été déduite grâce à la méthode de la vitesse radiale, qui mesure les très légères oscillations d’une étoile causées par l’attraction gravitationnelle d’une planète proche, explique Gizmodo.

À environ 5,5 parsecs de nous (1 parsec ≈ 3,26 années-lumière), elle est « pratiquement dans notre voisinage » astronomique, ce qui rend une imagerie directe future réaliste. L’étoile GJ 251 émet seulement entre 1 % et 2 % de l’énergie du Soleil, une faible luminosité qui facilite les études détaillées.

Observations et ce que ça signifie pour la science

Des équipes internationales ont accumulé des centaines de mesures sur près de deux décennies, avec des observatoires situés à Hawaï, au Texas, à Kitt Peak et à Calar Alto, pour identifier et confirmer la planète. Des modèles climatiques tridimensionnels ont été réalisés pour évaluer son habitabilité potentielle.

Les simulations ont testé plusieurs scénarios atmosphériques :

Une enveloppe mince conduirait à un monde gelé, avec des températures inférieures à -100 °C.

Une atmosphère plus dense en CO₂ permettrait des océans ouverts et une température moyenne d’environ 320 K.

Si l’enveloppe était riche en hydrogène, la planète ressemblerait à un « mini-Neptune » avec des températures proches de 500 K.

La masse de GJ 251c est estimée à environ quatre fois celle de la Terre, et sa période orbitale est de 53,6 jours. Elle se situe juste à l’intérieur de la « zone habitable conservatrice », ce qui n’assure pas automatiquement qu’elle soit habitable, mais la rend intéressante.