Froid historique en Floride : des iguanes gelés chutent soudainement des arbres

Une vague de froid inédite a frappé la Floride, provoquant la chute des iguanes verts.

Claire Morel
Une vague de froid inhabituelle a frappé la Floride, surnommée « Sunshine State », avec des conséquences inattendues pour ses habitants les plus méridionaux : les iguanes verts. Ces reptiles, introduits dans les années 1960 via le commerce d’animaux de compagnie, subissent un froid venu du Canada qui a fait chuter les températures nocturnes sous 0 °C dans certaines zones.

Comment les iguanes réagissent au grand froid

Les iguanes verts, Iguana iguana, sont des reptiles à sang froid : leur métabolisme dépend largement de la température ambiante. Leur zone de confort se situe entre 25 et 28 °C. Quand il fait très froid, comme en ce moment en Floride, ils deviennent raides, perdent leur force musculaire et peuvent littéralement tomber des arbres. On appelle cet état « cold-stunned », une paralysie due au froid.

À Tampa et St. Petersburg, les températures n’avaient pas été aussi basses depuis 1989, ce qui menace la survie des iguanes verts. Un témoin a dit au journal norvégien VG avoir vu une dizaine d’iguanes tomber d’arbres au jardin botanique, semblant morts sur la route. Malgré ces apparences, la plupart peuvent survivre et se rétablir si on les réchauffe correctement, note une analyse de National Geographic.

Sauvetages et conséquences sur l’écosystème

Les associations de protection animale se sont mobilisées pour récupérer ces reptiles en détresse, et plusieurs centaines ont déjà été secourues. Nathalie Claunch, biologiste au USDA Wildlife Services National Wildlife Research Center, rappelle toutefois que toutes les espèces ectothermiques ne tolèrent pas aussi bien le froid, et que la durée prolongée de ces températures basses peut être néfaste.

En Floride, les iguanes verts sont considérés comme une espèce invasive. Leur présence massive est souvent vue comme une menace pour l’écosystème local. Pour certains, cette vague de froid agit temporairement comme un régulateur naturel, limitant leur expansion plus largement aux États-Unis.

D’autres effets surprenants du grand froid

La vague de froid n’affecte pas que les iguanes : des sites célèbres comme les Chutes du Niagara ont aussi été figés par la glace lors des vagues de températures négatives. Pendant que les iguanes récupèrent de leurs chutes des arbres, l’attention portée à leur sort met en lumière la complexité des équilibres biologiques et les adaptations nécessaires face aux dérèglements climatiques.

Shannon Knowles, directrice de la communication de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, met en garde contre la capture des iguanes verts. Même s’il est légal de les retirer des propriétés, les manipuler peut être dangereux car ils peuvent devenir agressifs en se remettant du froid. Les habitants sont donc invités à respecter leur espace pour éviter des incidents.

