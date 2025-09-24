Frisson en haute mer : ce requin disparu depuis 40 ans réapparaît soudainement

La redécouverte de l’ange de mer, ou Squatina squatina, dans les eaux du Pays de Galles relance l’intérêt pour la préservation des espèces marines en péril. Ce requin, parmi les plus rares et en danger critique, a été filmé dans la baie de Cardigan par le Wildlife Trust of South and West Wales (WTSWW). C’est la première observation dans la région depuis 2021, ce qui rappelle combien il est important de protéger les milieux marins.

Un programme ambitieux pour observer la biodiversité

La récente apparition de l’ange de mer s’inscrit dans le cadre d’un projet d’étude de la biodiversité marine piloté par le WTSWW. Ce programme vise à mieux comprendre la présence et les comportements de ces espèces menacées dans les eaux britanniques. Grâce aux images capturées, les chercheurs espèrent renforcer la protection de ces animaux vulnérables face aux dangers grandissants.

L’ange de mer se distingue par sa forme aplatie qui rappelle celle d’une raie. Malheureusement, sa population a chuté drastiquement en raison de la détérioration de son habitat naturel et des pratiques de pêche illégale, comme le chalutage de fond. Cette technique de pêche industrielle nuit particulièrement parce qu’elle détruit non seulement les fonds marins mais aussi les écosystèmes dans lesquels vivent les anges de mer.

Des menaces persistantes et des actions de sauvegarde

Le chalutage de fond constitue un danger majeur pour les écosystèmes marins, y compris ceux de la baie de Cardigan. Bien que le Pays de Galles compte aujourd’hui 139 zones marines protégées, ces mesures sont souvent jugées insuffisantes par les écologistes, qui demandent des actions plus fermes pour limiter les ravages causés par les activités humaines.

Des discussions politiques sont en cours pour interdire le chalutage dans ces zones sensibles. Le comité d’audit environnemental du parlement britannique a recommandé une interdiction totale de cette pratique afin de préserver ces écosystèmes vitaux. Sarah Perry, responsable au WTSWW, s’est montrée très enthousiaste face à cette redécouverte rare, tout en rappelant l’urgence d’une action politique coordonnée : « Cette observation arrive à un moment déterminant. »

Tout le monde se mobilise pour sauver l’ange de mer

Face aux défis posés par la pêche industrielle, de nombreuses ONG environnementales appellent à une mobilisation citoyenne. The Wildlife Trusts invite le public à prendre part à la consultation gouvernementale sur l’interdiction du chalutage destructeur dans les zones protégées, dans le but de renforcer les mesures existantes pour assurer la survie à long terme de l’ange de mer ainsi que d’autres espèces marines précieuses.

Si des milieux comme la baie de Cardigan abritent une faune exceptionnelle et jouent un rôle important dans le stockage du carbone, ils subissent encore une forte pression. Le WTSWW met en garde : « Alors que ces lieux regorgent d’une faune exceptionnelle […], ils sont néanmoins menacés par la pêche industrielle à grande échelle. »