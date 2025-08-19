Les raies se multiplient en Méditerranée… et les scientifiques n’ont pas d’explication claire

Le mardi 17 juin, une scène étonnante a retenu l’attention des vacanciers sur la plage de Marseille : une raie Mobula, espèce en voie de disparition, a été repérée tout près du rivage. Même si ce phénomène a déjà été observé auparavant, il fait de plus en plus parler de lui et soulève bien des questions, tant chez les chercheurs que dans le grand public.

Des raies pas communes en bord de mer

Dernièrement, les côtes de la Méditerranée ont vu un net accroissement du nombre de raies Mobula mobular. Ces élégantes créatures, souvent surnommées « Diables de mer méditerranéens », se rencontrent habituellement en eaux profondes. Pouvant peser jusqu’à 350 kilos, elles donnent l’impression de voler dans l’eau. Leur passage à proximité des plages reste toutefois une rencontre assez rare.

Ce phénomène a d’ailleurs conduit à la fermeture temporaire de certaines plages pour des raisons de sécurité, comme celle du Prado-Nord à Marseille le samedi 14 juin. Des observations similaires ont été faites dans d’autres villes côtières telles que Béziers, Marseillan, Agde et Sète.

Les spécialistes se demandent pourquoi ces raies s’aventurent autant vers la terre ferme. Plusieurs pistes sont explorées :

soit leur nombre augmente dans la région,

soit une maladie affecte ces animaux.

La présence de plancton plus abondant près des rivages peut aussi jouer un rôle, puisque c’est leur principale source de nourriture. Comme le dit Aurélien Guay : « On peut imaginer que ce soit la composition en plancton… qui a changé. »

D’autres espèces marines, comme les rorquals communs, ont également été repérées près des côtes, ce qui pourrait témoigner d’une évolution plus générale dans l’organisation de la vie marine et de leur importance écologique. Des facteurs comme le vent, la température de l’eau ou encore la salinité pourraient intervenir dans ces déplacements, tout comme les facteurs influençant l’apparition des méduses.

Protéger ces raies et mieux les comprendre

L’espèce Mobula mobular est aujourd’hui menacée par plusieurs éléments, notamment la pollution plastique et la pêche intensive. Par ailleurs, le manque de données rend plus compliqué le suivi de ces comportements surprenants, d’où l’importance de la recherche scientifique.

Certaines raies se sont échouées sur les plages non seulement en France, mais aussi en Italie et en Espagne. Un vrai souci, puisque ces animaux habitent normalement les grands fonds et non le sable, généralement sur des fonds dépassant 1 000 mètres.

Réactions et conseils

Les opérations de sauvetage menées par les pompiers ont fait l’objet de critiques parmi certains scientifiques. Nicolas Ziani met en garde : « Remettre un animal à la mer, quand on ne connaît pas son état de santé, c’est juste déplacer le problème… » D’où l’importance de faire intervenir davantage d’experts pour diagnostiquer correctement ces situations.

Pour ceux qui assistent à ces apparitions spectaculaires, comme ce jeune vacancier qui se souvient d’un « moment magique », c’est une expérience inoubliable. Toutefois, cela rappelle aussi l’importance de cohabitation respectueuse avec notre milieu marin fragile.