Fraude au virement de salaire : alerte pour les entreprises

La fraude au virement de salaire n’est plus seulement une menace cyber : elle devient un test grandeur nature de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Cette arnaque, signalée en hausse par la CNIL, consiste pour un fraudeur à se faire passer pour un salarié afin de détourner son salaire vers un compte qu’il contrôle.

Fraude au virement de salaire : un risque cyber qui engage la responsabilité

En matière de gestion des risques RSE, la sécurité des données et la protection des revenus des employés font partie intégrante des obligations de l’entreprise. « Les employeurs sont responsables des processus qui garantissent la fiabilité des paiements », rappelle la CNIL dans son communiqué du 23 juillet 2025. Un simple changement de RIB opéré sans vérification préalable peut exposer l’entreprise à un manquement à son devoir de diligence.ance

En France, le Code du travail impose à l’employeur de protéger les intérêts financiers du salarié. Le RGPD renforce, de son côté, l’obligation de sécuriser les données personnelles. Cette responsabilité peut être double : civile, si le salarié subit un préjudice financier du fait d’un défaut de procédure, et pénale, en cas de manquement grave à la sécurité des données.

Prévenir : un pilier de la gouvernance RSE

La prévention passe par un plan de gestion des risques intégré à la stratégie RSE :

Vérification multi-canal : confirmation par téléphone via un numéro interne connu et validation écrite via un canal sécurisé.

Double signature : validation par deux personnes distinctes pour toute modification de coordonnées bancaires.

Audit régulier : contrôle interne, tests d'intrusion et formation continue des équipes RH.

Les entreprises qui intègrent ces protocoles dans leur gouvernance démontrent un engagement concret envers la sécurité économique de leurs collaborateurs. Dautant plus qu’une arnaque au virement de salaire peut nuire durablement à la réputation de l’entreprise, remettre en cause la confiance des salariés et fragiliser les relations avec les partenaires. Comme le souligne Service-Public.fr : « La confiance est une ressource immatérielle essentielle : elle se construit par la prévention et la réaction rapide ».