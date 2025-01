Fonds ESG : l’AMF met à jour sa doctrine pour l’aligner sur l’Europe

La révision de la doctrine de l’Autorité des marchés financiers (AMF), mise en œuvre dans la position-recommandation DOC-2020-03 modifiée en décembre 2024, marque une étape décisive pour le secteur de la finance responsable en France. Destinée à harmoniser les pratiques nationales avec les orientations européennes, notamment celles de l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers), cette mise à jour impose une régulation plus stricte des fonds d’investissement se réclamant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Des exigences précises pour les fonds ESG

Désormais, les fonds revendiquant un engagement ESG devront remplir des exigences détaillées et vérifiables. Les approches qualifiées de centrales, où l’ESG est un élément clé de la communication, nécessitent d’afficher des objectifs mesurables. Par exemple, un fonds doit démontrer une amélioration significative d’au moins 20 % de la notation ESG moyenne de son portefeuille par rapport à un univers d’investissement. De plus, au moins 90 % des actifs d’un fonds doivent faire l’objet d’une notation ESG, assurant une couverture quasi intégrale.

L’AMF, dans sa nouvelle doctrine mise à jour le 2 janvier 2024, exige également que les documents commerciaux reflètent fidèlement les engagements décrits dans les prospectus et les documents réglementaires. Toute incohérence entre les promesses ESG et les contraintes réelles du fonds sera sanctionnée, dans le but de limiter les abus marketing liés au greenwashing. En outre, des avertissements pédagogiques sur les limites méthodologiques des stratégies ESG devront désormais être inclus dans les communications. Les fonds étrangers commercialisés en France devront également se conformer à ces règles, soulignant l’influence croissante de la régulation française sur le marché européen.

Les données fiables au centre de l’ESG

Cette réforme n’est pas sans conséquence pour les sociétés de gestion. Elles doivent investir dans des méthodologies robustes et renforcer leurs partenariats avec des fournisseurs de données ESG fiables. Ces ajustements coûteux permettront de répondre aux attentes des investisseurs institutionnels et particuliers, de plus en plus exigeants en matière de finance durable. Pour les entreprises cherchant à capter des flux de capitaux responsables, ces nouvelles normes représentent une opportunité d’améliorer leur crédibilité et d’attirer une clientèle sensibilisée aux enjeux ESG.

Pour les décideurs, cette évolution souligne la nécessité de repenser les stratégies ESG comme des engagements concrets, appuyés par des métriques solides et des résultats vérifiables. Les fonds dotés de labels reconnus, comme le label ISR (Investissement Socialement Responsable), seront particulièrement bien placés pour se différencier dans un marché en quête de transparence. À l’inverse, ceux qui échoueront à s’adapter risquent non seulement des sanctions réglementaires, mais aussi une perte de confiance des investisseurs.

Enfin, cette réforme renforce la place de la France comme acteur clé dans la régulation de la finance durable en Europe. Elle s’aligne avec les orientations du règlement SFDR et les guidelines de l’ESMA, tout en imposant des standards spécifiques adaptés au contexte français.

Une réaction ? Laissez un commentaire

Vous avez aimé cet article ? Abonnez-vous à notre Newsletter gratuite pour des articles captivants, du contenu exclusif et les dernières actualités.