La Fondation MSC renforce son engagement éducatif à Mindanao avec l’UNICEF

La Fondation MSC, pendant philanthropique de l’armateur de la Mediterranean Shipping Company, relance son engagement éducatif aux Philippines à travers un nouveau programme ambitieux. Baptisé The Learning Bridge, il vise à offrir un avenir plus stable à près de 400.000 enfants de Mindanao. Cet engagement illustre clairement la portée internationale de MSC et son rôle dans la solidarité à travers le monde.

Un programme structuré pour répondre à une crise éducative

Le 1ᵉʳ décembre 2025, la Fondation MSC et UNICEF ont officiellement lancé The Learning Bridge — une initiative majeure inscrite dans la durée, sur trois ans, en faveur de l’éducation. L’île de Mindanao, dans le sud des Philippines, est au cœur de ce projet. Face à une crise éducative historique, cette initiative cherche à inverser la tendance grâce à un soutien concret et structuré.

Le projet The Learning Bridge vise à transformer l’éducation de quelque 400.000 enfants aux Philippines sur les trois prochaines années. Mindanao — deuxième île en importance du pays — cumule plusieurs handicaps : pauvreté persistante, séquelles de conflits, retards aggravés par la pandémie de Covid-19, insécurité des infrastructures, manque d’enseignants qualifiés et exposition fréquente aux intempéries.

Concrètement, le programme combine plusieurs leviers d’action : formation d’enseignants et de personnels d’éducation de la petite enfance, développement de curricula modernisés, création d’espaces d’apprentissage sûrs et soutien aux dynamiques communautaires locales.

Innovation et résilience : l’éducation face aux défis climatiques et sociaux

Un des aspects les plus novateurs de The Learning Bridge est la construction d’une « école flottante » dans la région de Caraga Region, conçue pour résister aux inondations fréquentes. L’objectif est d’assurer la continuité de l’enseignement même en cas de catastrophes naturelles.

Par ailleurs, le programme met l’accent sur l’éducation préscolaire, le rattrapage pédagogique via des méthodes ludiques et l’innovation dans les programmes. Cette approche vise à améliorer l’accès à l’école, les compétences fondamentales en lecture et calcul et la préparation scolaire des plus jeunes.

L’ensemble de ces dispositifs — pédagogiques, structurels et communautaires — illustre la volonté de l’initiative d’être durable, évolutif et adapté aux réalités locales.

La Fondation MSC, un engagement de longue date pour l’éducation

Ce n’est pas la première fois que la Fondation MSC s’engage dans des projets d’éducation ou de développement. Depuis 2009, la fondation collabore avec UNICEF à travers différentes opérations. L’annonce de The Learning Bridge marque la 16ᵉ année de ce partenariat. Depuis sa création en 2018, la Fondation affiche une mission large : éducation, secours d’urgence, soutien communautaire, conservation de l’environnement, et bien plus encore.

Par le passé, la Fondation MSC avait déjà soutenu des initiatives innovantes — par exemple le projet From Plastic Bricks to Classrooms, qui transformait des déchets plastiques en briques pour construire des écoles en Côte d’Ivoire. Avec The Learning Bridge, MSC va plus loin en combinant éducation, inclusion, justice sociale et adaptation climatique — un modèle de responsabilité sociale et environnementale à l’échelle internationale.

