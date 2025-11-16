Et si demain, tout s’arrêtait ? La tempête solaire qui pourrait plonger la Terre dans le chaos

Depuis quelques jours, le Soleil est en pleine ébullition, envoyant vers la Terre des particules chargées qui pourraient bien chambouler notre monde moderne. Le 11 novembre 2025, une activité solaire intense a été enregistrée, classée X5.1 et accompagnée d’une éjection de masse coronale (CME) en provenance de la tache solaire AR4274, confirme Futura Science. Cette activité solaire intense fait craindre de sérieux effets sur nos infrastructures et systèmes high-tech.

L’éruption solaire et ce qu’elle entraîne

Les éruptions solaires, c’est du lourd ! Elles libèrent une quantité d’énergie équivalente à des milliers de bombes atomiques. Quand elles frappent la Terre, elles risquent de foutre en l’air nos technologies modernes. Selon la NASA, les tempêtes solaires se traduisent par des décharges soudaines de particules, d’énergie et de champs magnétiques provenant du Soleil. Un tel événement pourrait nous ramener à une époque bien plus rudimentaire si on ne prend pas de bonnes dispositions.

L’éjection de masse coronale (EMC) qui accompagne souvent ces éruptions se présente sous la forme d’une énorme bulle de plasma roulant à des millions de kilomètres par heure. En croisant le champ magnétique terrestre, elle peut déclencher des tempêtes géomagnétiques aux effets variés.

Ce que ça peut donner sur Terre

Les tempêtes géomagnétiques provoquent, par exemple, des aurores boréales qui pourraient se voir jusqu’à des latitudes moyennes – on parle même de lieux comme la Floride, le Texas ou l’Arizona aux États-Unis. Les systèmes de communication, de navigation et d’électricité sont particulièrement en danger. Les satellites pourraient surchauffer et dysfonctionner, alors que les réseaux GPS et télécoms risquent d’être perturbés voire interrompus, ce qui compliquerait la vie des avions, des navires et affecterait les services de positionnement.

De plus, les réseaux électriques ne sont pas épargnés. Les courants induits lors de ces tempêtes peuvent provoquer d’importantes pannes. Le champ magnétique terrestre variant brusquement peut générer des courants dans les transformateurs et les lignes électriques, pouvant aller jusqu’à les faire sauter et priver des régions d’électricité pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

L’événement Carrington : un choc dans l’histoire

L’événement Carrington de 1859 reste la tempête solaire la plus intense jamais enregistrée. À l’époque, des aurores boréales ont été observées jusqu’à Cuba et au Chili, et les lignes télégraphiques se mettaient à crépiter, fonctionnant même sans alimentation grâce à l’électricité géomagnétique. Si un phénomène similaire se produisait aujourd’hui, les impacts économiques pourraient grimper jusqu’à des milliers de milliards d’euros, paralysant réseaux électriques, systèmes de navigation et services d’urgence.