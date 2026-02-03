Oubliez le bac à compost : dès février, vos épluchures doivent finir à cet endroit précis

Saviez-vous que vos épluchures de cuisine peuvent servir à bien plus que le bac à compost ? Cette méthode astucieuse transforme vos restes de cuisine grâce à la réutilisation des épluchures en vrais alliés pour vos plantes. Avec la nouvelle réglementation sur le tri des biodéchets, beaucoup ont intégré le bac à compost à leur routine. Mais en plein hiver, une alternative simple et efficace mérite qu’on s’y intéresse : le compostage en tranchée.

Tri des biodéchets : le bac à compost en première ligne

La nouvelle réglementation sur le tri des biodéchets nous pousse à repenser la gestion des déchets organiques. Pour les épluchures, les restes de légumes ou autres matières organiques, le bac à compost est souvent l’accessoire favori des foyers. Pourtant, la méthode classique, comme le compostage en tas, demande du temps, un brassage régulier et peut souffrir du lessivage des déchets à éviter quand il pleut fort. Pendant l’hiver, cette approche devient moins rentable et s’accompagne souvent de nuisances visuelles et olfactives, sans compter le gaspillage lié au transport des matières.

Le compostage en tranchée, une méthode qui change la donne

Le compostage en tranchée, aussi appelé compostage in situ, est simple et pratique. D’après Le Journal des Femmes, l’idée est de remettre la matière organique directement sous les futurs rangs de plantes, dans les massifs de fleurs ou au potager. En creusant une rigole d’environ 30 cm de profondeur, vous déposez vos restes de cuisine, y compris du marc de café, puis recouvrez le tout de 15 cm de terre. Cette technique présente plusieurs avantages :

elle enrichit discrètement le sol en humus noir, sans nuisances visuelles ni odeurs.

elle évite aussi d’acheter des fertilisants coûteux.

elle supprime le gaspillage lié au transport inutile des matières.

Mettre en place le compostage en tranchée

Pour adopter cette méthode, prenez une bêche et choisissez un emplacement stratégique, de préférence au cœur du potager ou des massifs de fleurs. Creusez une rigole d’environ 30 cm de profondeur, placez-y vos restes de cuisine et recouvrez-les de 15 cm de terre. Veillez à bien couvrir les déchets (pour ne pas attirer d’indésirables) avec un paillage en papier. D’ici le printemps, vos épluchures se seront décomposées, améliorant la structure du sol et offrant une réserve de nutriments directement accessible aux racines.

Février est le bon moment pour commencer. En pratiquant avant le redoux, vous optimisez l’efficacité des apports organiques. Dans quelques semaines, quand les températures se réchaufferont, les plantes pourront puiser de l’énergie dans ce sol enrichi, rendant vos déchets dix fois plus utiles que s’ils restaient au fond d’un bac en plastique.