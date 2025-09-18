Avec 14 nouvelles recrues, Enjoué appelle les entreprises à jouer solidaire

En jouant la carte de la responsabilité sociale et environnementale, Enjoué — entreprise à but d’emploi spécialisée dans le réemploi des jouets — annonce l’embauche de 14 nouveaux collaborateurs en CDI, issus du chômage de longue durée, et invite les entreprises à participer à ses actions solidaires à l’approche de Noël.

Un modèle d’emploi inclusif, en CDI et à temps choisi

Enjoué, entreprise innovante à but d’emploi, renforce ses actions sociales et économiques en annonçant l’arrivée de 14 salariés en contrat à durée indéterminée (CDI), dans le cadre de sa mission de réemploi des jouets et d’insertion professionnelle durable. Enjoué, créée en 2020 dans le cadre de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée », propose un modèle de recrutement sans discrimination, en CDI, à temps choisi, sans sélection ni prérequis de compétence.

Les conditions pour candidater sont les suivantes : résider depuis au moins six mois dans le quartier Saint-Jean de Villeurbanne et être au chômage depuis plus d’un an. Actuellement, Enjoué compte déjà 30 salarié·es, et avec ces 14 nouveaux CDI, l’effectif conventionné prévu atteindra 44 collaborateurs d’ici la fin de l’année. Ainsi, les personnes longtemps exclues du marché du travail non seulement accèdent à un emploi durable, mais bénéficient aussi d’un management inclusif : temps choisi, absence de sélection préalable ou de diplôme requis.

Le réemploi des jouets : une contribution environnementale et sociale

L’activité principale d’Enjoué repose sur le réemploi des jouets. L’association collecte des jouets, les trie, les nettoie, les répare, les éco-labellise et les remet en vente, souvent à des prix accessibles. Ces jouets reconditionnés sont proposés comme alternatives durables aux jouets neufs, pour favoriser une consommation responsable et réduire les déchets. Les chiffres illustrent l’enjeu : en France, près de 110.000 tonnes de jouets sont jetés chaque année, alors qu’un jouet est utilisé en moyenne 8 mois, pour une durée de vie potentielle de 15 ans selon l’ADEME.

Appel à la solidarité des entreprises à l’approche de Noël

Enjoué propose aux entreprises de s’engager via des actions solidaires qui combinent impact social et environnemental. Parmi les initiatives proposées : collecte de jouets, « jouet solidaire », fresque du jouet, opérations de team building. Ces actions sont accompagnées par Enjoué : installation de points de collecte dans les locaux d’entreprises, animation et kit de communication pour sensibiliser les collaborateurs, bilan de la mobilisation.

En 2024, Enjoué a organisé 22 collectes en entreprises et sensibilisé 180 collaborateurs lors de team buildings ou séminaires. Ce type d’engagement permet aux entreprises de donner du sens à leur politique RSE, en associant inclusion, réemploi des jouets et cohésion interne. Enjoué offre aussi des prestations sur mesure pour s’adapter aux dimensions territoriales ou sectorielles des entreprises partenaires.