En creusant dans son jardin, il tombe sur un butin en or de 700.000 euros : le rêve devenu réalité

Un résident de Neuville-sur-Saône a déterré un trésor évalué à 700 000 euros en creusant sa piscine.

Un résident de Neuville-sur-Saône, petite ville aux portes de Lyon dans le Rhône, a mis la main sur une trouvaille incroyable en creusant une piscine dans son jardin. Ce trésor remarquable soulève plusieurs questions sur ses origines et sa légitimité.

Une trouvaille vraiment inattendue

C’est en mai que ce résident, en installant une piscine chez lui, déterre par hasard des sachets en plastique cachés sous terre. À l’intérieur, il découvre cinq lingots d’or accompagnés de nombreuses pièces, le tout évalué à environ 700 000 euros.

La découverte s’est faite dans la tranquille commune de Neuville-sur-Saône, qui regroupe environ 8 000 habitants. Aujourd’hui, cette petite localité se retrouve sous les projecteurs grâce à cette pépite.

Que s’est-il passé après la découverte ?

Dès qu’il a compris l’ampleur de sa trouvaille, le résident a immédiatement prévenu les autorités compétentes. La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) est alors intervenue pour examiner la nature du trésor. Après analyse, la DRAC a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’un trésor lié à l’histoire ou au patrimoine, mais d’un simple butin non archéologique.

Les gendarmes ont également pris le relais et lancé une enquête pour vérifier si l’or avait bien été acquis légalement. Grâce aux numéros inscrits sur les lingots, ils ont pu établir que l’or avait été légitimement acheté, confirme France Bleu. Il a même été révélé que ce métal avait été fondu il y a « une quinzaine ou une vingtaine d’années » dans une entreprise de la région lyonnaise.

Le mystère qui reste entier

Même si les vérifications ont permis de lever quelques doutes, personne n’arrive à expliquer exactement d’où vient ce trésor. L’identité de celui qui a caché cet or demeure un secret. Avec le décès de l’ancien propriétaire du terrain, il est difficile d’en savoir davantage.

Ainsi, le résident conserve la propriété du trésor, les enquêtes ayant confirmé sa légalité. Cependant, cette énigme intrigue toujours les habitants de la région et bien au-delà de Neuville-sur-Saône.

