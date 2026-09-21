En 2015, une famille en Floride a suivi un signal de détecteur de métaux à travers du sable peu profond et a trouvé 51 pièces d’or ainsi qu’une chaîne en or de 12 mètres issues d’une épave de 1715, valant plus d’un million de dollars

En 2015, la famille Schmitt, originaire de Floride, plongeait au large des côtes quand un signal de détecteur de métaux les a menés sous le sable peu profond jusqu’à 51 pièces d’or et une chaîne en or ouvragée d’environ 12 mètres de long (40 pieds). Le butin, évalué à plus d’1 million de dollars, provient du site de l’épave de la Capitana, le navire amiral de la flotte espagnole au trésor de 1715.

La découverte a eu lieu précisément le 18 juin 2015, dans environ 15 pieds d’eau, à quelque 305 mètres d’une plage près de Fort Pierce, en Floride. La famille Schmitt travaillait comme sous-traitante pour la société 1715 Fleet-Queens Jewels LLC, dont Brent Brisben est cofondateur et qui détient les droits de plongée sur le site. La scène a été filmée.

Une pièce rare destinée au roi d’Espagne

Parmi les objets remontés figure une pièce Royal Mexico Eight Escudos datée de 1715, frappée l’année même où la flotte a sombré. Surnommée le Tricentennial Royal parce qu’elle a été retrouvée environ trois siècles après avoir été perdue en mer, elle était destinée à être livrée directement au roi d’Espagne Philippe V. Selon Eric Schmitt, membre de la famille ayant réalisé la trouvaille, elle vaut à elle seule près de 500 000 dollars en raison de sa rareté et de son état quasi parfait.

Il n’en existerait qu’une demi-douzaine d’exemplaires connus. Ces monnaies, précise Schmitt, étaient connues comme des pièces de présentation, non destinées à circuler comme monnaie.

L’annonce publique n’a été faite qu’en juillet 2015, un mois après la trouvaille effective. La famille Schmitt avait choisi d’attendre pour faire coïncider la nouvelle avec le 300e anniversaire du naufrage, ce qui a permis de relancer l’intérêt pour les recherches menées de longue date sur le site.

Lors de la conférence de presse organisée pour l’occasion, Eric Schmitt a tenu à replacer la découverte dans son contexte humain, expliquant que la famille était très respectueuse des personnes qui avaient perdu la vie dans ces naufrages, que celles-ci n’avaient malheureusement pas survécu, et qu’ils pouvaient continuer leur histoire en continuant à faire remonter ces artefacts.

En vertu des lois fédérales et de l’État de Floride, jusqu’à 20 % de la découverte reviendra à l’État pour être exposé dans un musée. Le reste sera partagé entre 1715 Fleet-Queens Jewels LLC et la famille Schmitt.

La Capitana faisait partie d’une flotte de 11 navires espagnols chargés d’or, d’argent et d’autres cargaisons précieuses en provenance des Amériques, qui avait quitté La Havane le 24 juillet 1715. Les 30 et 31 juillet, un ouragan a frappé les navires alors qu’ils longeaient la côte de Floride, causant la mort de plus de mille marins et dispersant sur le littoral une cargaison estimée à environ 3,5 millions de pesos en or et en bijoux, dont certains appartenaient à la reine d’Espagne.

Selon Brisben, cité par Reuters, cette cargaison représenterait en monnaie actuelle près de 400 millions de dollars, dont environ 157 millions ont été récupérés à ce jour.

Ce n’était pas la première fois que la famille Schmitt tombait sur de l’or à cet endroit. En 2013, elle avait déjà mis au jour plusieurs morceaux d’une chaîne en or massif totalisant plus de 18 mètres (60 pieds). L’année suivante, Eric Schmitt avait trouvé la partie arrière d’une pyxide en filigrane d’or façonné à la main, un récipient utilisé pour conserver l’Eucharistie lors de la communion chrétienne.

Interrogé sur le sens de ce type de recherche, Brent Brisben a résumé l’ambiance de la conférence de presse en des termes plus personnels, indiquant que le travail qui se faisait là-bas ne ressemblait pas à ce qu’on voyait ici ce jour-là, qu’il ne voulait pas parler d’abrogation, mais que c’était ce dont étaient faits les rêves de tous ceux qui faisaient ce métier.