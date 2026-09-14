84% des salariés et 83% des dirigeants plaident pour une réforme du travail

Un sondage de septembre 2026 révèle un consensus inédit : 84% des salariés et 83% des dirigeants estiment qu’il faut réformer l’organisation du travail pour combattre l’épuisement professionnel. Pourtant, seuls 17% des salariés observent des actions concrètes dans leur entreprise. Comment expliquer ce fossé entre diagnostic partagé et paralysie managériale ?

Un sondage national mené en septembre 2026 auprès de 2 801 salariés et 1 115 dirigeants met en lumière un paradoxe managérial significatif. 84% des salariés et 83% des dirigeants français s’accordent à dire que l’épuisement professionnel nécessite une transformation de l’organisation du travail plutôt que des interventions individuelles telles que la méditation. Cependant, seuls 17% des salariés constatent des actions concrètes dans leur entreprise concernant la charge, l’organisation ou le management. Comment expliquer cet écart entre la prise de conscience collective et l’inaction organisationnelle ?

Le paradoxe managérial : accord sur le diagnostic, inaction dans l’application

Le sondage Santé du Dirigeant révèle que pour la première fois, la majorité des salariés (84%) et des dirigeants (83%) s’accordent sur la nécessité d’agir sur l’organisation du travail, plutôt que de se concentrer uniquement sur l’accompagnement psychologique individuel. Noémie Guerrin, fondatrice du cabinet Santé du Dirigeant, souligne que demander aux individus d’améliorer leur résilience ou de pratiquer la méditation ne suffit pas si l’organisation demeure pathogène. Cette question, perçue comme un avertissement, résonne particulièrement dans les services des ressources humaines.

Malgré ce consensus sur le besoin de transformation, seulement 17% des salariés observent des actions concrètes dans leurs entreprises sur des aspects tels que la charge de travail ou le management. En revanche, 28% des salariés constatent des initiatives axées sur l’individu, telles que le coaching ou la gestion du stress. Ce décalage illustre une inertie profonde dans les entreprises, où les solutions individuelles sont souvent privilégiées pour leur moindre coût à court terme et leur mise en œuvre plus facile, au détriment de réformes structurelles nécessaires.

Pourquoi les entreprises privilégient les solutions individuelles

Les entreprises investissent massivement dans les ateliers de méditation, les applications de bien-être et les séances de coaching, des mesures qui n’affrontent pas les causes profondes de l’épuisement telles que la surcharge de travail ou le manque de reconnaissance. Noémie Guerrin insiste sur la nécessité de dépasser cette vision individualiste pour aborder les facteurs organisationnels générateurs de souffrance. Les managers, en transférant la responsabilité de la santé mentale aux salariés, maintiennent une illusion de contrôle, alors que des initiatives politiques peuvent transformer des structures rigides, comme en témoigne l’emploi public ayant atteint le seuil légal de 6% pour les personnes handicapées.

Réformer l’organisation du travail implique de reconsidérer les processus, de redistribuer le pouvoir décisionnel et de revoir les indicateurs de performance. Les entreprises redoutent les coûts immédiats, la résistance interne et la complexité des transformations. 60% des dirigeants expriment leur incapacité à s’arrêter une semaine sans mettre en péril leur activité, révélant une fragilité structurelle et une dépendance excessive aux individus clés. La peur du changement l’emporte souvent sur la nécessité de prévenir l’épuisement collectif, malgré les coûts cachés associés à l’absentéisme et au turnover.

Les leviers de transformation pour les responsables RH et managers

Pour agir efficacement, les responsables RH doivent d’abord identifier les facteurs organisationnels générateurs de souffrance à travers un audit rigoureux. Il s’agit d’évaluer la charge de travail réelle, l’autonomie décisionnelle des équipes, la qualité du management de proximité et les dispositifs de reconnaissance. Les outils d’évaluation sont disponibles, et sans ce diagnostic précis, toute action restera superficielle.

La transformation nécessite également un changement de paradigme managérial. Réduire les reportings chronophages, limiter les réunions inutiles et favoriser la coopération plutôt que la compétition sont des étapes essentielles. Selon une enquête du Monde, 59% des salariés critiquent le manque de consultation dans les décisions les concernant, soulignant la nécessité de redonner de l’autonomie aux équipes.

Pour convaincre les directions générales, il est crucial de traduire l’épuisement professionnel en coûts mesurables. L’absentéisme dû au stress et le turnover des talents représentent des pertes financières considérables, tandis que les entreprises investissant dans la réforme organisationnelle constatent un retour positif en moins de deux ans.

Le rôle des dirigeants : briser le silence et montrer l’exemple

Le sondage révèle que 49% des dirigeants cachent leur épuisement, par peur de perdre la confiance de leurs clients ou collaborateurs. Noémie Guerrin rappelle que le travail peut épuiser même les dirigeants, qui disposent souvent de moins de ressources pour exprimer leur mal-être. Ce silence contribue à une culture du déni au sein des organisations.

Pour initier le changement, les dirigeants doivent accepter et afficher leur vulnérabilité, reconnaissant publiquement les limites du modèle actuel et partageant les difficultés rencontrées. Les entreprises où les dirigeants parlent ouvertement de santé mentale instaurent un climat de confiance qui facilite la transformation. Alors que 87% des salariés souhaitent que le burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle, les dirigeants craignent encore des abus. Dépasser cette méfiance nécessite un dialogue transparent et une responsabilité partagée. Réformer le travail pour en limiter les effets néfastes n’est plus une option, mais une obligation stratégique et morale pour les dirigeants d’entreprise.