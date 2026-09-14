Handicap : l’emploi public franchit enfin le seuil légal de 6%

Pour la première fois, les employeurs publics dépassent collectivement le seuil de 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Un résultat symbolique, mais surtout un indicateur de transformation des politiques RH : le sujet ne se limite plus au recrutement et englobe désormais le maintien dans l’emploi, l’aménagement des postes et la gestion des parcours professionnels.

Un taux d’emploi qui reflète une évolution des pratiques RH

Au 1er janvier 2025, le taux global d’emploi des personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi atteint 6,36% chez les employeurs publics concernés, apprend-on du dernier bilan publié par la Caisse des Dépôts. Environ 307.000 agents sont concernés. Il faut savoir que depuis 1987, les employeurs publics sont soumis à une obligation d’emploi de travailleurs handicapés fixée à 6% de leurs effectifs. Lorsqu’ils n’atteignent pas cet objectif, ils doivent, sous certaines conditions, verser une contribution destinée à financer les politiques d’insertion et de maintien dans l’emploi.

Le franchissement des 6% ne résulte pas d’une progression ponctuelle. En seize ans, le taux d’emploi a augmenté de 2,66 points. Cette évolution traduit notamment une meilleure intégration du handicap dans les politiques de ressources humaines.

Le recrutement reste évidemment central, mais il ne constitue qu’une partie du sujet. L’adaptation des postes de travail, la prévention de la désinsertion professionnelle, les reclassements ou encore l’accompagnement des évolutions de carrière jouent également un rôle déterminant. Pour les directions des ressources humaines, le handicap tend ainsi à devenir un sujet de gestion des parcours plutôt qu’une politique périphérique. Il s’agit non seulement de faire entrer davantage de personnes handicapées dans les organisations, mais aussi de permettre aux agents déjà en poste de poursuivre leur activité lorsque leur état de santé ou leurs besoins évoluent.

Les résultats sont particulièrement marqués dans la fonction publique territoriale. Au début de 2025, 80% des agents territoriaux travaillaient chez un employeur ayant atteint ou dépassé le seuil de 6%.

Le respect de l’obligation réduit aussi le coût des contributions

La progression du taux d’emploi produit également un effet financier direct pour les employeurs. En 2025, les contributions brutes liées au non-respect de l’obligation d’emploi représentaient 190,7 millions d’euros. Après prise en compte des dépenses pouvant être déduites, le montant effectivement dû s’établissait à 99,5 millions d’euros.

Cette baisse constitue l’un des effets mécaniques de l’amélioration du taux d’emploi : plus les employeurs se rapprochent de leur obligation, moins leur contribution est élevée. Pour les fonctions RH, l’équation ne doit toutefois pas être réduite à une logique de conformité financière. Une politique handicap efficace suppose des investissements en amont : adaptation des conditions de travail, accompagnement managérial, accessibilité des outils, formation des équipes et sécurisation des parcours.

Ces dépenses peuvent parfois être soutenues par les dispositifs publics existants, mais elles relèvent aussi d’un choix organisationnel. Dans les administrations comme dans les entreprises, la capacité à conserver les compétences lorsque survient une situation de handicap devient un enjeu de fidélisation et de gestion prévisionnelle des emplois.

Derrière la moyenne nationale, des écarts encore importants

Le passage au-dessus des 6% ne signifie pas pour autant que tous les employeurs publics ont rempli leur obligation. Les disparités territoriales restent fortes. Dans la fonction publique hospitalière, par exemple, le taux d’emploi varie de 3,5% à Mayotte à 7,1% en Corse. Dans la fonction publique territoriale, l’écart est encore plus marqué : 2,6% à Mayotte contre 11,3% en Corse.

Ces différences rappellent les limites d’une lecture fondée uniquement sur la moyenne nationale. Les résultats peuvent dépendre de la taille de l’organisation, de la structure des métiers, des possibilités de reclassement, des tensions de recrutement ou encore du niveau de maturité des politiques handicap.

Certaines administrations restent également fortement contributrices. Tous employeurs publics confondus, la contribution nette représentait en moyenne 21 euros par agent en 2025. Elle atteignait 137 euros par agent au ministère de l’Intérieur, pour un montant total de 27,4 millions d’euros.

Pour les DRH, ces écarts constituent surtout un indicateur de pilotage. Ils permettent d’identifier les organisations où les politiques de recrutement, d’adaptation des postes ou de maintien dans l’emploi doivent encore être renforcées.

Le prochain enjeu : passer du quota à la gestion des carrières

Le dépassement national du seuil de 6 % marque une étape, mais il déplace aussi le débat. Pendant longtemps, les politiques handicap ont été largement analysées à travers le prisme du taux d’emploi. Désormais, la question porte davantage sur la qualité des trajectoires professionnelles : accès aux métiers, intégration dans les collectifs, évolution de carrière et prévention des ruptures.

Cette approche devient d’autant plus stratégique que le handicap peut apparaître ou évoluer au cours de la vie professionnelle. Une politique RH efficace ne peut donc pas reposer uniquement sur des recrutements ciblés. Elle doit aussi permettre à un agent confronté à une restriction d’aptitude ou à une évolution de son état de santé de rester en emploi dans de bonnes conditions.

Le taux de 6,36% montre que les politiques engagées produisent des résultats mesurables. Pour les employeurs publics, l’enjeu consiste désormais à transformer ce progrès statistique en politique RH durable, capable de conjuguer obligation légale, maintien des compétences et égalité des parcours professionnels.