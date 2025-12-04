Eau en bouteille ou robinet : la vérité que personne ne voulait lire vient d’être confirmée

Depuis 2001, date d’entrée en vigueur du décret n° 2001-1220, la quasi-totalité des Français ont accès à une eau du robinet considérée sans danger pour la santé. L’eau potable est surveillée selon des normes rigoureuses, et la France est reconnue pour disposer de l’un des meilleurs réseaux de distribution d’Europe. Néanmoins, des études récentes et des enquêtes ont pointé la présence de certains polluants dans l’eau, ce qui pousse les consommateurs à se poser la question : l’eau du robinet est-elle aussi sûre que l’eau en bouteille ?

Contrôles et normes

En France, l’eau distribuée fait l’objet d’un contrôle strict assuré par les Agences régionales de santé (ARS). Les concentrations de substances comme les nitrates, les pesticides, les solvants, les métaux lourds et les bactéries restent globalement bien en dessous des seuils fixés par l’Union européenne. Cependant, des inquiétudes sont apparues autour des trihalométhanes (THM) et des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), souvent qualifiées de « polluants éternels ».

Une étude de l’Institut Karolinska a mis en lumière des niveaux de THM dans l’eau du robinet, sans pour autant signaler de dépassement critique des seuils autorisés. L’association UFC-Que Choisir a, elle, relevé la présence de PFAS, de résidus de pesticides et d’autres polluants dans certaines grandes villes. Bien que ces niveaux demeurent inférieurs aux seuils réglementaires européens, la région nord de la France a connu une forte augmentation des dépassements des normes pour certains réseaux, tandis que l’eau en bouteille est souvent critiquée pour contenir des microparticules de plastique. Cela concerne potentiellement au maximum 1 200 personnes, qui sont informées en cas de restrictions.

Robinet ou bouteille : que choisir ?

Malgré la présence de certains polluants dans l’eau du robinet, des experts comme Nathalie Karpel Vel Leitner, directrice de recherche au CNRS, estiment que l’eau du robinet reste de très bonne qualité au regard d’autres sources de pollution. Le coût moyen de l’eau du robinet est de 0,003 € le litre, contre 0,20 € pour l’eau de source et 0,40 € le litre pour l’eau minérale, ce qui la rend nettement plus économique.

La production et la distribution d’eau en bouteille posent des problèmes pour l’environnement : une bouteille parcourt en moyenne 300 km avant d’arriver chez le consommateur, générant un impact écologique évitable. L’expert Olivier Andrault, de l’UFC-Que Choisir, interrogé par Kombini, recommande, sauf nécessité médicale, de privilégier l’eau du robinet. Pour améliorer la qualité perçue, des solutions comme les carafes filtrantes ou les filtres sous évier sont proposées.

Problèmes et polémiques autour de l’eau en bouteille

Récemment, une enquête de Radio France et Le Monde a mis en évidence l’utilisation de traitements illégaux par certaines marques d’eau, telles que Nestlé Waters et sa marque Perrier, révélant un scandale de contamination sur certains forages exploitant des matières fécales. Alexandre Ouizille, sénateur socialiste, a souligné que « le risque sanitaire n’était pas écarté malgré les traitements ». Cette affaire pose des questions sur la pureté réelle des eaux conditionnées, alors que Nathalie Karpel Vel Leitner rappelle qu’elles sont, à l’origine, « bien plus pures ».

Pour s’informer, les consommateurs peuvent consulter des outils comme la carte interactive sur l’eau potable fournie par l’UFC-Que Choisir, qui permet d’évaluer la conformité du réseau local.