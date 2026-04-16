Deux randonneurs tombent sur une boîte en aluminium banale dans les bois : à l’intérieur, 600 pièces d’or estimées à 330 000 dollars

Deux randonneurs ont récemment fait une découverte remarquable dans les monts Krkonoše, en République tchèque (chaîne de montagnes à la frontière avec la Pologne). En fouillant cette région pittoresque, ils sont tombés sur un ensemble de pièces d’or et plusieurs objets en métal précieux dont la valeur est estimée à 303 600,00 €. D’après BFMTV, ce trésor est désormais confié au Musée de Bohême orientale, qui prévoit de l’exposer au public.

Une trouvaille surprenante

Les objets avaient été dissimulés dans deux récipients distincts, à quelques mètres l’un de l’autre. Le premier, une modeste canette en aluminium, contenait à lui seul 598 pièces d’or. Les pièces étaient soigneusement empilées en onze liasses et enveloppées dans un tissu sombre, ce qui a suscité une vive émotion chez les découvreurs.

Non loin de là, une boîte en fer renfermait 16 étuis à cigarettes, 10 bracelets, une bourse en maille d’argent, un peigne, et une chaîne avec une clé. Au total, le butin pèse environ 7 kg.

La diversité des objets et l’origine variée des pièces témoignent d’une accumulation progressive. Les pièces datent de 1808 à 1915 et proviennent de France, Autriche-Hongrie, Russie, Italie, Roumanie, Belgique et Turquie. Les valeurs nominales des pièces (5, 10 et 100 couronnes) importent peu face à leur composition en métaux précieux, comme le souligne Vojtěch Brádle, numismate associé à l’enquête.

Que suggère l’histoire

Miroslav Novak, spécialiste au Musée de Bohême orientale, avance plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi ce trésor a été enfoui. Il pourrait dater du début de la Seconde Guerre mondiale, lors de la déportation des populations tchèque et juive. Une autre période possible est l’après-guerre, avec la déportation de la population allemande. Enfin, une réforme monétaire aurait pu pousser les propriétaires à cacher leurs biens par crainte de pertes économiques.

Ces pistes donnent un éclairage intéressant sur l’histoire de la région et montrent comment les grandes turbulences du XXe siècle ont influencé les gestes du quotidien des habitants.