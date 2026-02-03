Des traces de dinosaures refont surface en Italie : une découverte qui bouleverse l’Europe

Des empreintes de dinosaures vieux de 210 millions d’années ont été découvertes dans les Alpes italiennes !

Clément Prat
Les Alpes italiennes ont livré un trésor paléontologique d’importance exceptionnelle. Des empreintes de dinosaures datant du Trias supérieur ont été mises au jour dans le parc national du Stelvio, au nord de l’Italie. La découverte a été faite par le photographe naturaliste Elio Della Ferrera en septembre 2025 et annoncée officiellement le 16 décembre 2025, suscitant un vif intérêt chez les spécialistes et au-delà.

Ces traces, attribuées à des prosauropodes (les ancêtres des grands sauropodes du Jurassique), s’étendent sur des centaines de mètres le long d’une pente rocheuse presque verticale, entre Bormio et Livigno. D’après le journal La Montagne, l’analyse des strates dolomitiques qui les contiennent indique qu’elles ont été préservées depuis environ 210 millions d’années.

La conservation est remarquable : on distingue clairement la silhouette des orteils et des griffes. Certaines empreintes atteignent jusqu’à 40 cm de diamètre et affichent au moins quatre orteils, ce qui est assez fascinant pour les paléontologues.

Cristiano Dal Sasso, paléontologue au musée d’histoire naturelle de Milan, parle d’un « immense patrimoine scientifique » en évoquant cet ensemble d’empreintes. Elles témoignent d’une présence abondante de dinosaures et pourraient provenir de troupeaux de prosauropodes mesurant jusqu’à 10 m de long. La disposition parallèle des traces suggère un déplacement synchronisé, révélant des comportements sociaux avancés. Ce site offre ainsi une opportunité unique pour étudier l’évolution des dinosaures en Europe.

Comment la découverte a eu lieu dans les Alpes italiennes

La trouvaille initiale par Elio Della Ferrera a rapidement entraîné une mobilisation scientifique. Cristiano Dal Sasso et une équipe d’experts italiens se sont rendus sur place pour examiner les empreintes. Des spécialistes comme Fabrizio Berra, géologue, décrivent le site comme « les pages d’un livre de pierre », soulignant la richesse de la stratigraphie et ce qu’elle révèle du passé.

Les empreintes sont inscrites dans des dépôts rocheux dolomitiques, typiques des paysages alpins. Ces couches, aujourd’hui presque verticales, résultent des mouvements tectoniques qui ont façonné la chaîne alpine. À l’époque où ces dinosaures parcouraient la région, celle-ci était recouverte de vastes vasières tropicales s’étendant sur des centaines de kilomètres, un milieu favorable à la conservation de telles traces.

Le site est actuellement recouvert de neige et situé hors des sentiers battus, ce qui le rend difficile d’accès. Cette difficulté renforce sa préservation naturelle jusqu’à ce que les conditions climatiques permettent de nouvelles explorations. Attilio Fontana, président de la région Lombardie, a insisté sur l’importance de ces empreintes en déclarant qu’elles figuraient parmi « les plus importantes d’Europe, voire du monde ».

