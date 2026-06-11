Des plongeurs filment un grand requin blanc en Méditerranée pour la première fois

Une rencontre hors du commun a eu lieu en mai dernier en Méditerranée, entre la Tunisie et la Sicile. Pour la première fois, un grand requin blanc adulte a été filmé sous l’eau dans cette mer par le plongeur bénévole Derk Remmers. Cette observation rare enrichit nos connaissances sur une espèce en danger critique d’extinction dans une région où elle est peu documentée grâce à la recherche scientifique.

Une mission pour la vie marine

Dans une zone de pêche très exploitée de la Méditerranée, un groupe de plongeurs bénévoles, coordonné par Ghost Diving, Healthy Seas Foundation et la Société pour la documentation des sites submergés (SDSS), s’est donné pour mission de retirer des « filets de pêche fantôme ». Ces engins perdus polluent les fonds marins et piègent la faune, causant des ravages chez les tortues, les dauphins et d’autres espèces. Les équipes travaillaient sur une épave, qualifiée de « haut lieu de la biodiversité », lorsqu’un moment important est survenu.

Derk Remmers raconte avoir été surpris quand un grand requin blanc s’est approché du site de plongée. Les tortues marines et d’autres grandes espèces piégées dans le filet pourraient avoir attiré le prédateur. « Le requin était tout près de nous », a‑t‑il expliqué à la BBC, ajoutant : « En fait, j’avais les doigts qui tremblaient quand j’ai essayé de mettre la caméra en marche. »

Une prise vidéo jamais vue

Les images sont remarquables non seulement parce qu’une telle observation est rare, mais aussi à cause du cadre dans lequel elles ont été prises. Selon un communiqué des organisations impliquées, « bien que de rares observations en surface aient parfois eu lieu dans la région, aucune rencontre sous-marine filmée par des plongeurs n’avait jamais été documentée auparavant ». Cela donne à cette capture une valeur scientifique et documentaire très importante grâce aux analyses scientifiques.

Veronika Mikos, directrice de Healthy Seas, insiste sur la portée de la rencontre : « Ce qui rend cette rencontre si forte, ce n’est pas seulement le requin lui‑même, mais le cadre dans lequel elle s’est produite. »

Pour mieux protéger l’espèce

Cette observation a une grande valeur pour améliorer notre compréhension des habitudes et du comportement du grand requin blanc, une espèce poussée au bord de l’extinction en Méditerranée par les activités humaines et la surpêche. Carlo Cattano, chercheur au Centre marin de Sicile, souligne que « la plupart de nos connaissances sur les requins blancs en Méditerranée proviennent d’observations de spécimens morts capturés lors d’opérations de pêche », ce qui montre combien cette nouvelle observation est précieuse.

La découverte pousse les défenseurs de l’environnement à promouvoir la création de zones marines protégées pour la conservation de l’espèce. Le défi reste de transformer cette attention en mesures concrètes pour protéger la diversité marine.