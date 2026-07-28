« Il semblait nous sourire » : un phoque s’installe parmi les baigneurs à Trouville, et personne n’ose bouger

Il flottait là, tranquille, la tête hors de l’eau et les nageoires relevées vers le ciel, raconte actu.fr. Samedi 25 juillet 2026, un phoque de grande taille s’est invité au large de la plage de Trouville-sur-Mer, dans le Calvados, en pleine après-midi estivale, sous les yeux de centaines de baigneurs.

L’animal a longuement batifolé dans les eaux peu profondes, se laissant porter par les vaguelettes avant de replonger tranquillement, comme si cette portion de plage était devenue son terrain de jeu. À plusieurs reprises, son regard tourné vers les promeneurs et sa petite moue ont donné l’impression qu’il souriait, déclenchant des sourires parmi les personnes présentes.

Une baignade inattendue

Rien, dans son attitude, ne laissait deviner une quelconque détresse. Le phoque semblait au contraire en excellente santé, et son bain de longues minutes ne paraissait perturbé ni par l’agitation de la plage ni par la foule des curieux.

Face à cette visite inattendue, les baigneurs se sont montrés curieux mais respectueux. Personne n’a tenté de s’approcher de trop près : chacun a gardé ses distances, laissant le mammifère marin évoluer à son propre rythme dans l’eau.

Cette cohabitation apaisée n’a rien d’un hasard isolé. Elle traduit une meilleure connaissance de ces visiteurs devenus, au fil du temps, presque familiers sur les côtes normandes. Les observations de phoques se multiplient en effet depuis plusieurs années entre l’estuaire de la Seine, l’embouchure de l’Orne et les plages de la Côte fleurie, si bien que ce genre de scène commence à ne plus surprendre grand monde le long du littoral.

Reste la question du pourquoi. Établir un lien de cause à effet direct avec le réchauffement climatique serait hasardeux, selon les spécialistes cités dans le texte, même si ce phénomène pourrait, à terme, modifier la répartition de certaines espèces marines. L’explication la plus solide tient ailleurs : la bonne santé des populations de phoques gris et de phoques veaux marins, espèces protégées depuis plusieurs décennies, conjuguée à l’amélioration de leurs habitats naturels.

Résultat concret de cette protection : les effectifs de phoques recensés dans les estuaires normands continuent de progresser, année après année. De quoi habituer un peu plus les vacanciers de la Côte fleurie à croiser, ces visiteurs à moustaches et aux nageoires levées vers le ciel.