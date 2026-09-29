Automne de l’engagement : les entreprises passent de l’idée à l’action

Entre mécénat de compétences, mobilisation des salariés et transition environnementale, Les Entreprises pour la Cité déploient jusqu’en décembre un cycle destiné à inscrire l’engagement dans la durée. Quatre rendez-vous, dont le premier était programmé en septembre 2026, doivent donner aux entreprises des méthodes pour transformer une envie d’agir en démarche RSE structurée, en lien étroit avec les besoins du monde associatif.

Entreprises et RSE : passer de l’intention à un engagement structuré

Au 27 septembre 2026, l’Automne de l’engagement est entré dans sa phase active. Le dispositif rassemble quatre rendez-vous entre septembre et décembre 2026. L’enjeu dépasse la succession de conférences : le réseau entend aider les entreprises à structurer la mobilisation de leurs collaborateurs, à consolider leurs relations avec les associations et à inscrire leurs actions dans une logique durable.

Cette programmation intervient dans un contexte où les attentes adressées aux organisations ne se limitent plus au financement de projets. Compétences internes, temps salarié, capacité de mobilisation et coopération avec les acteurs de terrain composent désormais la boîte à outils mise en avant par l’association. Le fil conducteur consiste à articuler intérêt général, engagement des collaborateurs et stratégie RSE, sans réduire la démarche à une opération ponctuelle.

Le principe de l’Automne de l’engagement tient en une idée simple : une mobilisation ne produit pas les mêmes effets lorsqu’elle reste isolée ou lorsqu’elle s’inscrit dans un dispositif pensé en amont. Les Entreprises pour la Cité insistent ainsi sur la nécessité de construire une stratégie, de développer des partenariats de qualité et de comprendre précisément les besoins exprimés sur le terrain. L’association veut éviter une approche dans laquelle les initiatives se juxtaposeraient sans continuité ni cohérence.

Cette logique touche directement la manière dont la RSE est déployée dans les entreprises. La programmation relie plusieurs dimensions habituellement traitées séparément : mobilisation du management et des équipes opérationnelles, mécénat de compétences, coopération avec les structures associatives et sensibilisation aux enjeux environnementaux. Chacun des rendez-vous explore ainsi un maillon différent de la chaîne d’engagement, avec une même préoccupation : faire correspondre les ressources de l’entreprise aux besoins réels des partenaires.

Le projet revendique également une dimension d’accessibilité. L’objectif est de « permettre à chacun de trouver sa place dans l’action collective », écrit Les Entreprises pour la Cité dans son communiqué du 3 septembre 2026. Cette formulation résume l’équilibre recherché : ouvrir des possibilités d’engagement aux collaborateurs tout en évitant que la volonté de mobiliser ne se transforme en injonction ou en sur-sollicitation.

L’engagement du Comex au terrain : un premier rendez-vous déjà au calendrier

Premier jalon du parcours, la masterclass « Tous embarqués : construire un programme d’engagement à tous les étages de l’entreprise » a eu lieu le 22 septembre 2026. Le sujet choisi touche à l’une des difficultés récurrentes des politiques d’engagement : faire circuler une même dynamique entre la gouvernance et le terrain. La masterclass a été conçue autour de la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs, depuis le Comex jusqu’aux équipes opérationnelles. L’association met notamment l’accent sur la recherche de leviers capables d’impliquer les publics moins engagés sans transformer la participation en obligation.

Cette première séquence donne le ton du cycle. Il ne s’agit pas seulement d’augmenter le nombre d’actions proposées aux salariés, mais de réfléchir à leur cohérence, à leur lisibilité et à la place donnée aux différents niveaux de l’organisation. L’engagement devient alors une question de gouvernance autant qu’un sujet de mobilisation interne : qui porte la démarche, comment les équipes sont-elles associées et comment éviter que l’action ne repose sur quelques collaborateurs déjà très investis ?

L’engagement des entreprises se poursuit avec trois temps forts

La prochaine étape se déroulera dans le cadre de la Komeet Week, annoncée du 5 au 9 octobre 2026. Une intervention du réseau est prévue le 8 octobre 2026 lors de la table ronde « L’union fait l’impact, vers de nouvelles synergies pour faciliter l’engagement ». L’objectif présenté est de faire dialoguer des acteurs ayant construit des coopérations au cours de l’année et d’identifier les mécanismes susceptibles de faciliter les relations entre entreprises et associations.

La page en ligne de l’Automne de l’engagement met parallèlement en avant une autre séquence le 8 octobre, de 9 h 30 à 10 h 30 à Paris. Intitulée « Vers une crise de l’engagement, vraiment ? Le temps du faire ensemble », elle doit aborder l’essoufflement de certaines dynamiques internes, la fragilisation du secteur associatif et, plus largement, la nécessité de repenser les modes de coopération. Les deux intitulés figurent dans les sources officielles fournies et correspondent à des séquences distinctement présentées.

Le 5 novembre 2026, le regard se déplacera des entreprises vers les structures qui reçoivent le mécénat de compétences. Organisé avec France Générosités, ce rendez-vous doit accueillir Mathilde Renault-Tinacci, chargée de recherche à l’INJEP et chercheuse associée au CERLIS-CNRS, pour présenter l’étude menée avec Constance Cheynel sur les effets du mécénat de compétences sur les associations.

Cette séquence doit notamment déplacer la focale. Le mécénat de compétences est souvent envisagé du point de vue de l’entreprise et du salarié mobilisé ; le programme entend aussi interroger ce qu’il produit pour la structure associative qui accueille ces compétences. Les Entreprises pour la Cité présentent ainsi la restitution comme un moyen d’examiner les conditions d’une relation plus équilibrée entre associations et entreprises, en tenant compte des contraintes et des besoins du partenaire bénéficiaire.

Enfin, le cycle doit s’achever le 11 décembre 2026 de 9 h à 10 h avec un Quiz de l’Engagement Climatique et Environnemental. Cette dernière précise que le rendez-vous est organisé en partenariat avec l’ADEME. Le format se veut volontairement ludique et collectif : il doit servir à confronter certaines idées reçues, à identifier des leviers d’action et à présenter différentes formes d’engagement environnemental mobilisables dans l’entreprise.

RSE et engagement : un réseau né en 1986

Derrière cette programmation se trouve un acteur installé de longue date dans l’écosystème de la RSE. Les Entreprises pour la Cité indique exister depuis 1986 et réunir un collectif de 150 organisations membres. Le réseau concentre son action sur l’égalité des chances dans l’éducation, la diversité en entreprise, le mécénat et l’engagement citoyen. Quatre champs qui placent les enjeux humains et sociaux au centre de son accompagnement.

Son rôle ne se limite pas à organiser des événements. L’association présente son activité comme un ensemble de services complémentaires : mise en réseau pour échanger des pratiques, intervention d’experts, ateliers et masterclasses, formations, missions de conseil, mais aussi production de publications et d’outils, selon le même communiqué. L’objectif affiché est d’aider les organisations à traduire l’innovation sociale en décisions et en dispositifs concrets.

L’Automne de l’engagement s’inscrit précisément dans cette méthode. Chaque rendez-vous traite une étape différente : construire une dynamique interne, coopérer avec d’autres acteurs, examiner les effets d’un dispositif de mécénat sur les associations, puis élargir la mobilisation aux enjeux climatiques et environnementaux. Pour les entreprises, le parcours proposé ne fournit donc pas une réponse unique à l’engagement ; il met plutôt en relation gouvernance, salariés, partenaires associatifs et enjeux de RSE autour d’une même exigence de structuration.