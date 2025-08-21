Des milliers de signatures fantômes ? Le doute plane sur la pétition anti-Duplomb

Une pétition lancée le 10 juillet contre la opposition des chefs et la réintroduction dérogatoire de l’acétamipride a rapidement fait le buzz en récoltant 1,9 million de signatures en quelques jours. Cette mobilisation record en a fait la pétition la plus signée jamais enregistrée sur le site de l’Assemblée nationale. Mais cette popularité soudaine a aussi attisé les interrogations sur l’authenticité des signatures.

Doutes sur les signatures

Beaucoup de voix se sont élevées pour mettre en question la véracité des signatures. Certains accusent une manipulation par des « faux comptes » et des « bots russes », et même l’univers « MAGA » (Make America Great Again) a été pointé du doigt. Emmanuel Ferrand, maire de Saint-Pourçain-sur-Sioule, a exprimé ses réserves en déclarant : « Quand on découvre qu’en réalité la pétition ce sont des milliers de faux comptes, des robots et des trolls ».

Les critiques ne manquent pas de détails. Certains parlent de signatures « invérifiables », évoquant même la possibilité pour une personne de voter deux fois. Un internaute a ainsi précisé que « un million de signataires dont les adresses mail ne sont pas vérifiées » posent problème.

Vérification des signatures

Pourtant, les procédures mises en place pour valider les signatures paraissent bien rodées. Seules les personnes majeures, françaises ou résidant régulièrement en France, peuvent participer. Leur identification se fait via la plateforme FranceConnect, qui bénéficie d’une réputation solide développée par des experts venus d’agences de sécurité et du milieu académique. Un chercheur de l’Inria a affirmé que la sécurité de FranceConnect « est bien étudiée et éprouvée ».

Du côté technique, le Dinum a noté des pics de connexions allant jusqu’à 500 personnes par minute, ce qui montre que la plateforme peut gérer une montée en charge importante.

Tendance et buzz médiatique

L’analyse fournie par PoLiTiPeT révèle un engouement qui fluctue au fil de la journée, avec un pic impressionnant de plus de 30 000 votes en une heure le 21 juillet. Naturellement, le nombre de votes diminue pendant les heures tardives et la nuit.

Sur le web, l’attention ne se fait pas attendre. Google Trends a mis en lumière une forte augmentation des recherches sur la loi Duplomb. Sur X (anciennement Twitter), les messages sont passés de 10 000 le 19 juillet à 39 600 seulement deux jours plus tard. Instagram suit la tendance avec 300 vidéos cumulant 3,5 millions de vues en une semaine.

Influenceurs et personnalités dans le vent

La mobilisation ne se limite pas au grand public. Plusieurs figures influentes se sont exprimées, comme Hugo Décrypte, Agnès Ledig, Bon Pote et Julien Scanzi. La presse généraliste s’est aussi emparée du sujet, et des influenceurs tels que Squeezie, Léna Situations et Tibo Inshape ont partagé leurs avis. L’acteur Pierre Niney s’est également engagé dans cette affaire.