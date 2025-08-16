Santé en danger ? Les restaurateurs montent au front contre la loi Duplomb

La loi Duplomb, qui veut lever l’interdiction sur certains pesticides toxiques, notamment la réintroduction des néonicotinoïdes, fait polémique parmi les chefs cuisiniers et les professionnels de la restauration en France. Ce projet de loi divise le monde culinaire : près de 400 chefs et professionnels du secteur ont apposé leur signature sur une tribune parue dans Le Monde pour réclamer son abandon. La pétition a déjà cumulé près de 1 900 000 signatures ce matin du jeudi 24 juillet, ce qui montre bien le mécontentement ambiant.

Les chefs vraiment mobilisés

Parmi les signataires, on retrouve des noms de renom comme Mauro Colagreco, Chloé Charles et Jacques Marcon, chef triple étoilé. Ces figures de proue sont rejoints par d’autres chefs étoilés, des restaurateurs de cantines, de bistrots et des collectifs de restaurateurs-paysans. Tous s’inquiètent de la dégradation de l’environnement et pointent du doigt les politiques agricoles actuelles.

Les critiques vis-à-vis de la loi Duplomb se multiplient. Les signataires dénoncent des liens trop étroits entre le pouvoir politique et l’agro-industrie, en rappelant que cette proposition ne règle pas les problèmes liés à la rémunération des producteurs, au libre-échange et à la concurrence dans l’alimentation. Ils qualifient la loi d’« insulte aux scientifiques, aux agriculteurs qui se passent de pesticides, à la santé publique, et à l’univers de la restauration ».

Un appel à revoir notre alimentation

Face à ces critiques, les chefs ne demandent pas seulement l’abandon de la loi Duplomb, ils réclament aussi un gel de l’usage des pesticides en France. Ils souhaitent mettre en place un plan ambitieux pour transformer notre manière de produire en favorisant une transition alimentaire respectueuse aussi bien des producteurs que de notre environnement.

La mobilisation a commencé début juillet avec une initiative marquante : Jacques Marcon a posté une photo sur Instagram d’un pré d’herbes sauvages au Mont Mézenc en Haute-Loire, accompagnée d’un texte tranchant destiné au sénateur Laurent Duplomb. Ce geste symbolique a rapidement rassemblé d’autres voix influentes du milieu culinaire.

Des figures qui misent sur un futur plus sain

Parmi ceux qui se mobilisent, Glenn Viel, chef trois étoiles et membre du jury de « Top Chef », n’hésite pas à critiquer l’utilisation des pesticides qu’il lie à un risque plus élevé de cancers. Il milite pour davantage d’investissements dans la transition écologique des agriculteurs afin de limiter leur dépendance aux produits toxiques.

Un reportage réalisé à Bains-sur-Oust en Bretagne met en lumière l’engagement concret de ces chefs pour une alimentation saine, illustrant bien leur vision de circuits courts et d’agriculture biologique pour préserver la qualité des produits.

Les retombées pour la société et l’environnement

Au-delà des questions environnementales, les opposants soulignent aussi l’injustice sociale générée par cette loi qui prive certaines populations vulnérables – comme celles des écoles ou des hôpitaux – d’un accès équitable aux produits sains. Les maraîchers, travaillant main dans la main avec ces chefs, se battent chaque jour pour protéger notre terre nourricière.

Jacques Marcon s’engage activement pour défendre cette cause agricole, tandis que Chloé Charles exprime son ras-le-bol face aux décisions politiques de l’État. Thibaut Spiwack, de son côté, intègre même cet engagement écologique dans ses projets cinématographiques, comme en témoigne « Emily in Paris ».

Cette initiative collective, soutenue par Ecotable dans leur tribune dans Le Monde, marque un tournant historique dans une profession habituellement réservée lorsqu’il s’agit de prendre position publiquement. Elle rappelle combien il est important de préserver nos ressources naturelles tout en respectant le travail quotidien des agriculteurs français, qui doivent faire face à des défis multiples chaque jour.