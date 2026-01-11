Dès lundi, la météo bascule en France : ce changement thermique pourrait surprendre tout le monde

À partir du lundi 12 janvier, la France va connaître un vrai changement météo avec un basculement des températures, confirme le site Tameteo. Ce revirement arrive après une période froide qui marque l’hiver depuis le 23 décembre. Le passage à un régime plus doux et océanique sera lié à l’arrivée d’une masse d’air atlantique (provenant des Tropiques), qui devrait modifier le quotidien des Français. Ce changement, attendu après la tempête « Goretti » qui a récemment secoué le pays, suscite pas mal d’interrogations.

Un coup de froid puis un redoux

Ce week-end, après le passage de la tempête « Goretti », un effondrement brutal des températures va toucher la France. La neige, pouvant se mêler à la pluie dans les Hauts-de-France et le Grand-Est vendredi après-midi, sera à suivre de près. Samedi, le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté sont menacés par de la neige en plaine, tandis que la dépression associée devrait se déplacer vers l’Allemagne.

Dimanche matin, une grande partie du pays se réveillera sous le gel, mais un ciel dégagé devrait laisser place à des températures plus douces l’après-midi, autour de 6 °C au Nord et 9 °C au Sud. Dans le même temps, une perturbation pluvieuse commencera à s’étendre sur la Bretagne et le long de la façade atlantique. À noter : dimanche soir et jusqu’à lundi matin, le quart Nord-Est reste sous la vigilance des pluies verglaçantes, susceptibles d’engendrer des phénomènes glissants.

Virage vers une douceur océanique

Le lundi 12 janvier marque le début d’une transition vers des températures douces. Les modèles prévoient un redressement du flux vers un courant d’Ouest à Sud-Ouest, apportant la douceur caractéristique de l’océan Atlantique. Dès l’après-midi, les températures devraient grimper jusqu’à 10 °C au Nord et entre 12 °C et 15 °C au Sud. Ce temps plus clément devrait mettre fin au gel en plaine dès le mardi matin et laisser la place à de l’air doux et humide sur l’ensemble du territoire français.

Cette influence océanique s’installe pour plusieurs jours, avec une possible amélioration encore plus marquée en cours de semaine. Avec une anomalie thermique avoisinant les 3 °C au-dessus des normes saisonnières, les après-midi pourraient souvent dépasser les 10 °C, modifiant nettement les sensations habituelles de l’hiver.