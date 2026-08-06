Des fouilleurs dégageaient une simple couche de terre à Carthage : sous leurs pieds, un atelier punique intact depuis 2 500 ans attendait dans le noir

Un atelier de potier figé depuis 2 500 ans, comme abandonné hier. Fours intacts, argile prête, gestes suspendus dans le temps. Ce que Carthage cachait sous ses rues va bien au-delà des éléphants d’Hannibal.

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Clément Prat
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Des fouilleurs dégageaient une simple couche de terre à Carthage : sous leurs pieds, un atelier punique intact depuis 2 500 ans attendait dans le noir
Des fouilleurs dégageaient une simple couche de terre à Carthage : sous leurs pieds, un atelier punique intact depuis 2 500 ans attendait dans le noir © RSE Magazine

À Carthage, sur le territoire de l’actuelle Tunisie, un atelier de céramique vieux de 2 500 ans a été retrouvé intact depuis l’Antiquité. L’ensemble comprend des installations complètes : fours de cuisson, espaces de travail, réserves d’argile et traces de tours de potier. Le site était si bien conservé qu’il semblait avoir été abandonné la veille, selon la description qu’en donne le texte.

L’atelier est comparé à une usine antique surprise en pleine activité, puis scellée par le temps. D’après les informations rapportées par Sciencepost, sa datation le situe autour de 500 av. J.-C., en plein âge d’or de la civilisation punique, à une époque où Carthage étendait son influence dans l’ouest de la Méditerranée.

Des fours qui trahissent un savoir-faire

Les fours révèlent une maîtrise avancée de la chaleur, nécessaire pour transformer l’argile brute en objets solides et fonctionnels. Des traces de tours de potier ont aussi été identifiées, des outils qui permettaient de façonner amphores, vaisselle et récipients avec régularité.

Le processus de fabrication suivait plusieurs étapes :

  1. préparer l’argile,
  2. éliminer les impuretés,
  3. actionner le tour,
  4. faire sécher les récipients,
  5. surveiller le four.

Un enchaînement long, avec un risque permanent de perdre une cuisson entière : une chauffe mal contrôlée pouvait fissurer plusieurs dizaines de récipients d’un coup. La répétition de certaines formes suggère une production organisée, avec des gestes appris puis transmis.

Les productions de l’atelier servaient à fabriquer des amphores destinées au transport du vin, de l’huile ou du poisson salé, ainsi que de la vaisselle pour la vie quotidienne. Des typologies établies pour Carthage montrent que les formes évoluaient tout en conservant des traditions puniques reconnaissables, au point que la céramique fonctionne, pour les archéologues, comme une sorte de calendrier matériel capable de dater les niveaux fouillés.

Des fours ont par ailleurs été identifiés dans les secteurs de Dermech et de Douimès, à Carthage. Les recherches accumulées depuis plusieurs décennies montrent que la ville produisait localement une grande partie de ses céramiques. Faute d’outils ou de tours de potier conservés sur ces autres sites, les archéologues s’appuient sur des parois de fours vitrifiées, des sols chauffés, des amas de rebuts et des pièces déformées, ces ratés de cuisson inutiles pour les artisans de l’époque mais devenus des sources majeures pour la recherche.

Des analyses archéométriques, fondées sur la composition minérale des argiles, permettent en outre de distinguer les productions locales des importations. Ces travaux indiquent qu’à Carthage, l’immense majorité des céramiques découvertes dans certains habitats provenait probablement d’ateliers régionaux, et non de cargaisons étrangères.

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