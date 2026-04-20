Nous pensions être 8 milliards sur Terre : des démographes ont refait les comptes et le chiffre réel surprend

Une étude récente révèle que jusqu’à 84 % de la population rurale pourrait être sous-estimée dans les données mondiales.

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Claire Morel
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Nous pensions être 8 milliards sur Terre : des démographes ont refait les comptes et le chiffre réel surprend
Nous pensions être 8 milliards sur Terre : des démographes ont refait les comptes et le chiffre réel surprend © RSE Magazine

À une époque où des chiffres fiables servent de base aux décisions publiques, une étude récente publiée dans la revue Nature en 2025 par des chercheurs de l’Université d’Aalto (Finlande) montre que les bases de données mondiales sous-estiment largement la population rurale. En s’appuyant sur des comparaisons détaillées, cette recherche pose de sérieuses questions sur la validité des statistiques de population couramment utilisées.

Ce que dit l’étude de l’Université d’Aalto

L’analyse menée par des chercheurs finlandais, dont Josias Láng-Ritter, met en évidence une erreur systématique dans les estimations de population qui pourrait avoir laissé des centaines de millions, voire des milliards, de personnes hors des comptes. L’étude indique que la population mondiale pourrait être largement sous-évaluée. Les résultats montrent des sous-estimations allant de 53 % à 84 %, ce qui soulève des questions sur la capacité de charge de la Terre.

Des comparaisons avec plus de 300 projets de réinstallation de barrages dans 35 pays, couvrant la période 1975 à 2010, ont aussi révélé que les populations rurales cartographiées pouvaient être incorrectes de 32 % à 77 %. Ces omissions traduisent une distorsion systématique des données sur la population mondiale, ce qui fragilise la fiabilité des décisions basées sur ces chiffres.

Les explications sont en partie structurelles. De nombreux gouvernements manquent de moyens pour collecter des données précises en zone rurale, une situation aggravée par une attention historique portée avant tout aux zones urbaines. Ce manque pose des difficultés importantes pour redistribuer des ressources comme les infrastructures, l’éducation et les soins de santé.

Toshiko Kanera, experte en prévision démographique, souligne que cette situation réclame une révision des méthodes actuelles de collecte et d’interprétation des données, en lien avec le déclin démographique. Comme le note Láng-Ritter, il faut mettre à jour et réévaluer les ensembles de données existants pour que les politiques sociales reposent sur des chiffres plus fiables.

Cas concrets et comparaisons

Le Paraguay illustre bien le problème : un quart de sa population aurait pu être omis lors du recensement de 2012. À l’inverse, des pays comme la Finlande bénéficient de registres numériques de population depuis 30 ans, ce qui améliore la fiabilité des données. Mais dans d’autres nations où ces technologies ont été introduites plus récemment, les écarts restent très marqués.

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