Ce qui distingue vraiment une fraise française d’une fraise espagnole surprend les consommateurs

Les fraises, ce plaisir de l’été, reviennent sur le devant de la scène chaque printemps. La comparaison entre les fraises françaises et espagnoles soulève pas mal de questions sur le prix, la saveur et les méthodes de production. Alors que la saison bat son plein, RTL a regardé de près ce qui distingue ces fruits rouges entre l’Hexagone et la péninsule ibérique. Pourquoi ces différences et qu’est-ce que ça change pour le consommateur ?

Des goûts et des variétés bien différents

En France, plusieurs variétés se démarquent par leur saveur. La Gariguette, icône des fraises françaises, est célèbre pour son parfum envoûtant et sa douceur. Avec un degré Brix estimé entre 8 et 9, elle est choisie pour ses qualités organoleptiques et règne sur les marchés hexagonaux. Bientôt, la Floriguette, une nouvelle variété qui promet de nouveau riches saveurs, fera son apparition. Les autres variétés françaises citées sont la Ciflorette et les fraises rondes classiques.

De l’autre côté des Pyrénées, les producteurs espagnols privilégient des variétés à haut rendement. La principale fraise espagnole produit quasiment 1 350 grammes par pied, soit près de trois fois la production d’un pied de Gariguette française. Cette productivité plus élevée s’accompagne toutefois d’un goût moins marqué, avec un degré Brix de seulement 5,5.

Rendement et coût du travail

L’écart de rendement entre la Gariguette et la variété espagnole est frappant. Alors que chaque pied de Gariguette produit environ 450 grammes, son homologue espagnol est bien plus prolifique. Cet écart explique en partie la différence de prix en magasin : les fraises espagnoles se vendent entre 4 et 5 euros le kilo, contre 12 à 15 euros le kilo pour la Gariguette.

Le coût du travail entre aussi en ligne de compte. En France, un producteur breton rémunère ses cueilleurs 16 euros de l’heure, contre 12 euros en Espagne. Ces chiffres montrent que 30 à 40 % du prix des fraises en supermarché revient à la main-d’œuvre. Le prix plus élevé des fraises françaises reflète donc autant la qualité que une rémunération différente des travailleurs.