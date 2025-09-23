Un monde sans insectes ? La biodiversité s’éteint là où on pensait qu’elle était à l’abri

En vingt ans, les insectes volants ont chuté de 72,4 % dans des zones isolées, mettant en péril l’équilibre de notre écosystème.

Depuis vingt ans, on assiste à une chute spectaculaire du nombre d’insectes volants dans le monde. Ce phénomène ne se limite pas aux villes ou aux zones agricoles, mais s’étend aussi aux endroits isolés, habituellement vus comme des havres de biodiversité. Cette situation montre bien que même les espaces sauvages ne sont pas à l’abri des effets du réchauffement global. L’étude menée par Keith Sockman dans les prairies subalpines du Colorado, à plus de 3 000 mètres d’altitude, en est un parfait exemple.

L’importance des insectes et leur fragilité

Les insectes jouent un rôle indispensable dans notre écosystème. Ils s’occupent de la pollinisation des fleurs, du recyclage de la matière organique et assurent le transfert d’énergie dans la chaîne alimentaire. Ils aident ainsi à maintenir l’équilibre pour les plantes, les oiseaux et les mammifères. Toutefois, leur spécialisation poussée les empêche de fuir ou de s’adapter rapidement aux changements de leur environnement.

L’étude de Keith Sockman, effectuée sur 15 étés répartis sur deux décennies, en est la preuve. Chaque été, dans une prairie de montagne quasiment préservée, il a utilisé les mêmes pièges et constaté une baisse moyenne de 6,6 % par an, soit une diminution totale de 72,4 % en vingt ans.

Les effets du réchauffement climatique sur les insectes

L’article paru en septembre 2025 dans la revue Ecology explique que cette forte baisse n’est pas liée à une présence humaine directe. Aucune modification notable de l’usage des sols, d’une agriculture intensive ou d’un développement urbain n’a été observée dans ces régions. Les causes semblent plutôt résider dans le réchauffement global. Sur le site étudié, les températures estivales ont augmenté de manière significative, avec des nuits plus chaudes d’environ 0,8 °C par décennie.

Cet échauffement affecte directement les populations d’insectes : un été particulièrement chaud conduit à une baisse sensible des effectifs l’année suivante. Les montagnes, jadis refuges climatiques, n’offrent plus aux espèces endémiques un havre où se réfugier face aux températures qui grimpent.

Répercussions écologiques de la baisse d’insectes

La diminution des insectes volants entraîne des répercussions écologiques considérables, exacerbant la crise climatique. Elle perturbe les rapports entre les espèces, influence la reproduction des plantes et menace la survie des oiseaux insectivores. De plus, la régénération des sols en pâtit. Ces mécanismes, qui fonctionnent en silence, montrent combien l’équilibre des écosystèmes est mis à mal, même sans interférences humaines apparentes.

Des études menées en Europe viennent renforcer ces constats. Par exemple, en Allemagne, une recherche a mis en évidence une baisse de 82 % de la biomasse d’insectes.

